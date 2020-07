Παναγιωτόπουλος: Η αποκλιμάκωση ολοκληρώθηκε, η επαγρύπνηση συνεχίζεται

Απαντήσεις για τη NAVTEX που εκδόθηκε από την ελληνική πλευρά και ματαιώθηκε αλλά και για το "μπέρδεμα" που προκλήθηκε την ώρα που όλοι μιλούσαν για αποκλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία στο Αιγαίο έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Η τεράστια κινητοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδίως του Πολεμικού Ναυτικού, ήταν ταχύτατη και αποτελεσματικότατη, όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφερόμενος στην αποκλιμάκωση στο Αιγαίο. Ο υπουργός, που προσήλθε στη Βουλή προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα για την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης και κατασκευής Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων, κλήθηκε από την αντιπολίτευση να ενημερώσει το Σώμα για τη χθεσινή ματαιωθείσα NAVTEX που είχε ζητήσει το ελληνικό Λιμενικό Σώμα ανοιχτά από το Καστελόριζο.

«Το Λιμενικό αιτήθηκε άσκηση περιορισμένης εμβέλειας με πραγματικά πυρά στην περιοχή εκείνη. Αυτό εκτιμήθηκε ότι θα εκλαμβανόταν ως αμφιλεγόμενο μήνυμα. Η NAVTEX εξεδόθη μετά από συνεννόηση σε χαμηλότατο επίπεδο, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα ούτε οι ηγεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας ούτε του Λιμενικού- έτσι γίνεται συνήθως - ούτε φυσικά η στρατιωτική ηγεσία των ΕΔ και εμείς. Έγινε η σχετική διόρθωση και η αποκλιμάκωση, η οποία είχε αρχίσει να εξελίσσεται, ολοκληρώθηκε», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Η αποκλιμάκωση είναι κάτι το οποίο όλοι ευχόμαστε, ιδίως σε περιόδους υψηλής έντασης, όταν δύο στόλοι έρχονται ο ένας απέναντι στον άλλον», είπε επίσης ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε ότι «η αποκλιμάκωση είναι κυρίως αποτέλεσμα της αποφασιστικής στάσης της ελληνικής κυβέρνησης και βέβαια της στρατιωτικής ηγεσίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που κινητοποιήθηκαν ταχύτατα να λάβουν θέσεις προκειμένου να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας». «Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε νέου τύπου κλιμακώσεις», επέμεινε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόσθεσε: «Επειδή όμως κανένας δεν ξέρει, με τον απρόβλεπτο γείτονα, γι΄ αυτό το λόγο το Πολεμικό Ναυτικό, οι Ένοπλες Δυνάμεις, παραμένουν σε εγρήγορση και επαγρύπνηση, όπως πάντα».

Τα όσα είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προκάλεσαν την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζανακόπουλου. «Γνωρίζετε καλά ότι από την πλευρά μας δεν επενδύουμε στην εθνική πλειοδοσία, σε στιγμές που είναι μάλιστα εξαιρετικά ευαίσθητες και απαιτούν λεπτές ισορροπίες και σοβαρότητα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν αυτό που είπατε, το είπατε στη ρύμη του λόγου σας ή το εννοείτε. Σε μια στιγμή που η ένταση στο Αιγαίο λόγω της τουρκικής προκλητικότητας, έχει αγγίξει το ζενίθ και τη στιγμή που απαιτείται σοβαρότητα και εθνική συνεννόηση, στρατηγική και στενή παρακολούθηση των όσων συμβαίνουν στο Αιγαίο, η ηγεσία των ΕΔ πολιτική και στρατιωτική και το Μέγαρο Μαξίμου, δεν γνώριζαν ότι στην περιοχή του Καστελόριζου εκδόθηκε ΝAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά από το ελληνικό Λιμενικό», είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και πρόσθεσε: «Θέλω παρακαλώ να σας δώσω τη δυνατότητα να ξανατοποθετηθείτε επ΄ αυτού, διότι αν ισχύουν αυτά που μας είπατε στην αρχική σας τοποθέτηση, τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε μια κρίσιμη κατάσταση. Θέλετε να μας πείτε ότι την ώρα που αυτά συμβαίνουν στο Αιγαίο, κάποιες υπηρεσίες χωρίς τη γνώση της πολιτικής ηγεσίας, εκδίδουν ΝAVTEX και οι υπουργοί της κυβέρνησης κάνουν αμέριμνοι τις διήμερες διακοπές τους; Και ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τα ελικόπτερα του ελληνικού στρατού για να πηγαινοέρχεται από την Πάρο στην Επίδαυρο και από την Επίδαυρο στην Πάρο; Αυτό μας είπατε; Ελπίζω να το διαψεύσετε».

«Οι NAVTEX δεν αφορούν μόνο φρεγάτες. Μπορεί να αφορούν και οποιοδήποτε σκάφος, ακόμη και ένα φουσκωτό του Λιμενικού Σώματος», απάντησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε: «Είναι μια τυπική διαδικασία η οποία δεν υπόκειται στην έγκριση των υψηλότερων κλιμακίων της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας. Δεν μπορεί η στρατιωτική και πολιτική διαδικασία να γνωρίζει κάθε στάδιο μιας τυπικής διαδικασίας που διεξάγεται μεταξύ κατωτέρας βαθμίδας της ιεραρχίας. Από τη στιγμή που περιήλθε εις γνώση έγινε η σχετική διορθωτική κίνηση και αυτό είναι όλο. Και η αποκλιμάκωση ολοκληρώθηκε. Ναι, θα ήταν ένα πρόβλημα την ώρα που αποκλιμακώνουν δύο στόλοι, που αποχωρούνε από κάποιες θέσεις τις οποίες κατελάμβαναν τόσο καιρό, να εκδιδόταν μια NAVTEX». «Έγινε η διορθωτική κίνηση αφορούσε μια πολύ ήσσονος σημασίας δραστηριότητα. Λύθηκε κάθε παρεξήγηση. Ας κρατήσουμε την τεράστια κινητοποίηση που έγινε από τις ΕΔ. Συνεχίζουμε την επαγρύπνηση», υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Αναβάθμιση αεροσκαφών

Στο θέμα της αναβάθμισης των πέντε (5) αεροσκαφών P-3B του Πολεμικού Ναυτικού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης. Όπως γνωστοποίησε ο κ. Παναγιωτόπουλος, "σύμφωνα με το πρόσφατα επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται ολοκλήρωση των παραδόσεων των εκσυγχρονισμένων αεροσκαφών Ρ-3Β εντός του 2024. Ο ουσιαστικός λόγος των χρονικών διολισθήσεων που έχουν προκύψει επικεντρώνεται, αφενός σε ευρήματα, τα οποία έπρεπε να τύχουν περαιτέρω επισκευών, και αφετέρου, σε ζητήματα λειτουργίας της ΕΑΒ ΑΕ". Όσον αφορά στην περίπτωση της εκμίσθωσης τουλάχιστον δύο παρόμοιων αεροσκαφών εκτιμάται, ως δαπανηρή και ιδιαιτέρως χρονοβόρα διαδικασία, η οποία,δεν θα αποδώσει επιχειρησιακά πριν την, ούτως ή άλλως, έλευση των αεροσκαφών σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, πρόσθεσε. "Το τελικό κόστος εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών ανέρχεται στο ποσόν των 499.843.145,00 δολαρίων, το οποίο αναμένεται να αναπροσαρμοσθεί με το πέρας της σύμβασης και τον απολογισμό που θα λάβει χώρα. Η απορρόφηση του ποσού της σύμβασης των επιπρόσθετων εργασιών, προϋποθέτει έγκριση των εργασιών αυτών από τον πελάτη (Lockheed Martin), και κατ' επέκταση, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό (US Navy). Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, η ΕΑΒ στην παρούσα χρονική συγκυρία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Lockheed Martin, για την αναγνώριση εργασιών επισκευής κινητήρων και συγκροτημάτων αεροσκαφών (propellers, landing-2-Gears, κλπ), πέραν των standard overhaul ως Over & Above, άρα κάλυψη του κόστους αυτών μέσω της σύμβασης επιπρόσθετων εργασιών. Αναφορικά με τον φόρτο ανταλλακτικών, υφίσταται σημαντικός φόρτος για τα εν λόγω αεροσκάφη από την περίοδο χρήσης τους, πριν από το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, ο οποίος, έχει προσαυξηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος. Η αξία του εν λόγω φόρτου είναι της τάξεως μεγέθους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Όσον αφορά στο εκτιμώμενο κόστος εκπαίδευσης των ιπτάμενων πληρωμάτων είναι εντός του προϋπολογισμού του προγράμματος της διακρατικής συμφωνίας, για τα βασικά αρχικά ιπτάμενα πληρώματα που θα εκπαιδεύσουν, εν συνεχεία, και τα υπόλοιπα, ενώ μετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού, κάθε αεροσκάφος θα διαθέτει «ωφέλιμη ζωή» 15.000 ωρών πτήσης. Σε κάθε περίπτωση, για το Π.Ν. εξακολουθούν να ισχύουν οι παράγοντες που οδήγησαν στην υλοποίηση του προγράμματος, ενώ προφανώς, υφίστανται και έτερες λύσεις, αλλά για το ίδιο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, ήταν και είναι δαπανηρότερες, όπως προαναφέρθηκε. Σε σχέση με την εγκατάσταση του νέου συστήματος ΜΙΜS, το σύστημα είναι σε προχωρημένη φάση ανάπτυξης λογισμικού και επίκεινται δοκιμές εντός του τρέχοντος έτους, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ. Η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά και σε πλήρη συνάρτηση με τα αεροσκάφη στα οποία θα εγκατασταθεί. Το κόστος του υποπρογράμματος περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του προγράμματος, κατέληξε.

