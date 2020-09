Η Βακάλη στο πλευρό των Χαραλαμπόπουλου - Μουρατίδη στον «Κουρέα της Σεβίλλης»

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Πρώτος πρόδωσα πως ο εξαιρετικός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θα «χτυπήσει» στο θέατρο «Ακροπόλ» με τον «Κουρέα της Σεβίλλης» του Μπομαρσαί σε σκηνοθεσία της ευφάνταστης Σοφίας Σπυράτου κι ύστερα «έσκασε»η είδηση πως θα’χει πλάι του τον άξιο Φάνη Μουρατίδη. Στη συνέχεια επανήλθα με την αφίσα της υποσχόμενης αυτής παραγωγής και τώρα ...ξαναχτυπώ με την γερή είδηση πως βρέθηκε επιτέλους η ηθοποιός που θα παίξει πλάι τους τον ρόλο της Ροζίνας. Κι αυτή δεν είναι άλλη απ’ την 29χρονη, τάχιστα ανερχόμενη Νίκη Βακάλη που πραγματοποιεί σε αυτή τη δουλειά την παρθενική εμφάνισή της στο θέατρο!Αποφοιτώντας απ’ τη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου «χτύπησε»επιτυχώς σε κινηματογράφο και τηλεόραση-ήταν εξαιρετική στην ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Ένας άλλος κόσμος»αλλά και στη σειρά «Λόγω τιμής»-,ενώ υπήρξε και βοηθός σκηνοθέτη στο πλευρό του Πέτρου Φιλιππίδη στις παραστάσεις «Ψύλλοι στα αυτιά» και «Βρε καλώς τους». New blood in the block και τι ωραία που επιλέχτηκε ένα νέο «άκαυτο» θεατρικά κορίτσι για τον πρωταγωνιστικό και απαιτητικό ρόλο της Ροζίνας. Ένα μπράβο αξίζει και στην παραγωγή-Θέαμα Ακροπόλ- και στην σκηνοθέτιδα Σοφία Σπυράτου και στον πρωταγωνιστή Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Το 1775 στις παρυφές της Γαλλικής επανάστασης ο Καρόν ντε Μπωμαρσαί εμπνεόμενος από το διαφωτισμό και τα κηρύγματα του Βολταίρου ,του Ρουσσώ κι επηρεασμένος εκτός των άλλων από τον Μολιέρο και τον Μαριβώ γράφει τον περίφημο Κουρέα της Σεβίλλης που ανεβαίνει στο θέατρο με πρωτοφανή επιτυχία και στη συνέχεια μεταμορφώνεται από τον Τζοακίνο Ροσίνι σε μια από τις πιο διάσημες όπερες παγκοσμίως.

Ο περίφημος Φίγκαρο εμφανίζεται για πρώτη φορά στη θεατρική πινακοθήκη ως ένας μυθικός χαρακτήρας τυχοδιώκτη πονηρού καταφερτζή αλλά και ονειροπόλου ο οποίος ήταν προάγγελος μιας επανάστασης που έμελλε να αλλάξει τον κόσμο.

Στην ιστορία του έργου μπαίνει ανάμεσα στη διαμάχη του γερο Ντοτόρε Μπάρτολο και του νεότερού του κόμη Αλμαβίβα που μάχονται για το ποιος θα καταφέρει να παντρευτεί την πανέμορφη Ροζίνα.Παρά τις μάταιες προφυλάξεις του Μπάρτολο ο Φίγκαρο με τα πανέξυπνα τεχνάσματά του καταφέρνει να κερδίσει ο αριστοκράτης κόμης Αλβαβίβα την πανέμορφη ροζίνα κι ως εκ τούτου στο τέλος να νικήσει ο έρωτας.

Αξιοσημείωτο είναι το πετυχημένο ανέβασμα του έργου από το Εθνικό θέατρο το 1948 εως το 1950 σε μετάφραση Δημήτρη Ροντήρη και σκηνοθεσία Κωστή Μιχαϊλίδη όπου το ρόλο του Φίγκαρο υποδύθηκε ο νεαρός τότε Δημήτρης Χορν ,της Ροζίνας η Έλλη Λαμπέτη , του κόμη Αλμαβίβα ο Ανδρέας Φιλιππιδης και του γιατρού Μπάρτολο ο Χριστόφορος Νέζερ.

Με αφορμή λοιπόν τον κουρέα της Σεβίλλης και μπαίνοντας στη χρονιά που γιορτάζονται οι επαναστάσεις, η Σοφία Σπυράτου στήνει μία παράσταση κωμική , φασαριόζικη,κι ονειροπόλα… ενσωματώνει σύγχρονα στοιχεία κλείνοντας το μάτι στο θεατή και ταξιδεύοντάς τον μέσα από την καινούρια μετάφραση διασκευή της Λουίζας Μητσάκου με μια γλώσσα σημερινή μα κι έναν ποιητικό χαρακτήρα που ξαναδίνει έναν λόγο στο θεατή να αγαπάει το θέατρο… Στο ίδιο ύφος παίζοντας ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο είναι τα μοναδικά σκηνικά και τα κοστούμια του Μανόλη Παντελιδάκη.

Η μουσική της παράστασης θα εκτείνεται από θέματα του Ροσσίνι, παιγμένα με αμιγώς κλασσικό τρόπο, έως διασκευασμένες και πρωτότυπες μελωδίες σε πολύ διαφορετικό σύγχρονο μουσικό ύφος.

Και για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν κλασσικά αλλά και σύγχρονα μουσικά όργανα παιγμένα επί σκηνής από δεξιοτέχνες μουσικούς οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος στο έργο και θα μπορούν να αποδώσουν όλα τα μουσικά στυλ που απαιτούνται με ακρίβεια, πάθος και δυναμισμό ανάλογα με την ροή και της απαιτήσεις της παράστασης.

Ο ρόλος του Φίγκαρο ερμηνεύεται από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, έναν από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς σήμερα που θα κληθεί βέβαια να ερμηνεύσει και την περίφημη Άρια του Rossini ελαφρά πειραγμένη...

Στο ρόλο του Ντοτόρε Μπάρτολο ο εξαιρετικός Φάνης Μουρατίδης. Και αυτός μας επιφυλάσσει μουσικές εκπλήξεις σε άλλο ύφος. Μαζί τους και η Νίκη Βακάλη. Η υπόλοιπη διανομή των βασικών ρόλων συνεχίζεται και θα αποτελείται από ταλαντούχους νέους αλλά και καταξιωμένους ηθοποιούς καθώς και μουσικούς, τραγουδιστές και χορευτές, ένα σύνολο 17 ατόμων.

Οι συντελεστές της παράστασης είναι

Διασκευή μετάφραση Λουίζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία- Χορογραφία: Σοφία Σπυράτου

Σκηνικά: Κουστούμια Μανόλης Παντελιδάκης

Μουσική επεξεργασία πρωτότυπη μουσική: Μιλτιάδης Παπαστάμου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Λευτέρης Παυλόπουλος

Παραγωγή: Θέαμα Ακροπόλ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΛΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ

Στο ρόλο του Φίγκαρο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Στο ρόλο του Ντον Μπάρτολο Φάνης Μουρατίδης

Στο ρόλο της Ροζίνας η Νίκη Βακάλη