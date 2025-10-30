Βαγγέλης Δαούσης για HOTΕΛ ΕΛVIRA: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη» 

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος από τη σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία του με τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά για τον πιο hot τουριστικό προορισμό της ελληνικής τηλεόρασης.

«Ήταν πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι πως το μόνο που μας ταλαιπώρησε ήταν ότι γυρίζαμε χειμώνα, ενώ παίζαμε σαν να ήταν καλοκαίρι. Στο τέταρτο επεισόδιο βουτήξαμε στην πισίνα — ήταν Δεκέμβριος και είχε 9 βαθμούς!» αποκάλυψε ο ηθοποιός, περιγράφοντας με χιούμορ τις δύσκολες συνθήκες των γυρισμάτων.

 «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Βαγγέλης Δαούσης μίλησε και για την αυτοπεποίθησή του: «Υπάρχουν στιγμές που λέω “ήμουν πολύ καλός” κι άλλες που λέω “γιατί με διάλεξαν γι’ αυτή τη δουλειά”.

Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, που έχει απίστευτη αυτοπεποίθηση, και στη Ματίνα Μανταρινάκη. Δεν τα καταφέρνω πάντα», είπε γελώντας.

Το ίδιο, όπως πρόσθεσε, ισχύει και στην προσωπική του ζωή: «Τώρα είμαστε δύο χρόνια με την κοπέλα μου και είμαστε πολύ καλά».

Ο ρόλος του Ηλία στο “HOTΕΛ ΕΛVIRA”

Αναφερόμενος στον ρόλο του στη σειρά, ο Βαγγέλης Δαούσης αποκάλυψε τη δική του ερμηνευτική προσέγγιση: «Μου μιλάνε πολύ για τον “ανεπρόκοπο” Ηλία.

Δεν υπάρχει αυτό στο κείμενο — είναι κάτι που εγώ πρόσθεσα για να εξηγήσω τον χαρακτήρα. Πιστεύω ότι τον εγκατέλειψε η μητέρα του και πως ο πατέρας του ήταν ο μόνος που τον στήριξε.

Αυτός με έσωσε, οπότε κάνω ό,τι πει ο μπαμπάς μου».

Στην ερώτηση της Φαίης Σκορδά για το αν ο Ηλίας θα αλλάξει στη συνέχεια της σειράς, ο ηθοποιός δεν φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος: «Δεν νομίζω να δούμε μεγάλη βελτίωση…», είπε με χαμόγελο.

Το casting για τον “λάθος” ρόλο

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως το casting για τη σειρά είχε μια απρόσμενη εξέλιξη: «Αρχικά με κάλεσαν για άλλον ρόλο, του Γιάννη — του αδερφού της Ελβίρας, που τελικά υποδύεται ο Γκαλ Ρομπίσα.

Δεν είχα προλάβει να προετοιμαστώ, διάβασα τα λόγια και δεν ήταν καλό, το ήξερα… αλλά ευτυχώς με πίστεψαν!»

«Είμαι άνθρωπος — και θα γελάσω και θα στεναχωρηθώ»

Παρότι έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε σε κωμικούς ρόλους, ο Βαγγέλης Δαούσης υπογράμμισε ότι στην καθημερινότητά του παραμένει γειωμένος: «Είμαι άνθρωπος. Και θα γελάσω και θα στεναχωρηθώ, και θα πέσει η αυτοπεποίθησή μου, και θα ξανανέβει».

Όσο για τα μελλοντικά του σχέδια, ο ίδιος δηλώνει πως αγαπά εξίσου όλα τα είδη: «Μου αρέσουν όλα — και το θέατρο, και η τηλεόραση, και το σινεμά. Ευτυχώς είμαι από τους ηθοποιούς που τα έχουν κάνει όλα».

