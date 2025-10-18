Τρομεροί γονείς: Τι θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο

Νέες απολαυστικές περιπέτειες για την οικογένεια Στεφανίδη της σειράς “Τρομεροί γονείς” έρχονται απόψε και αύριο στις 20:00 στον Alpha.

Στο 3ο επεισόδιο της σειράς, που θα προβληθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, τα παιδιά όπως όλα τα παιδιά σήμερα, είναι κολλημένα σε μια οθόνη. Η Ναταλία προσπαθεί να τους κάνει να αγαπήσουν την κίνηση, το τρέξιμο, την γυμναστική.

Φέρνουν αντιρρήσεις όλοι, ακόμη και ο Στέφανος. Η Ναταλία αποφασίζει να επιβάλλει αυστηρά μέτρα. Το ίδιο κάνει και στο γραφείο. Στέλνει τον Σταύρο στον γύρο των αρχαιοτήτων της Αθήνας με τα πόδια. Και τα παιδιά και οι τουρίστες και κυρίως ο Σταύρος, βρίσκουν φανταστικούς τρόπους να λουφάρουν.

Η Λίλα η καινούρια γειτόνισσα μανικιούρ πεντικιούρ αντιθέτως θέλει ντε και καλά να φτιάξει τα νύχια του Στέφανου σαν δώρο γνωριμίας της καλής γειτόνισσας, αλλά και γιατί πάντα ήθελε να παίξει στην τηλεόραση, σινεμά θέατρο ο,τιδήποτε και μόλις έμαθε τι δουλειά κάνει ο Στέφανος.

Ο Θωμάς έχει ένα τρυφερό τετ α τετ με την Ντίνα και ο Στέφανος λέει στην Ναταλία ότι η καλύτερη γυμναστική για τον άνθρωπο είναι ο έρωτας.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 20:00, ο Στέφανος και η Ναταλία αποφασίζουν να δείξουν στα παιδιά πώς πήγαιναν παλιά οι δυο τους εκδρομές με σκηνή και υπνόσακους στη φύση.

Αρχίζουν τις προετοιμασίες. Ταυτόχρονα ο Θωμάς μαζεύει λεφτά για την εκδρομή του σχολείου αλλά απογοητεύεται από την απόφαση της Ντίνας να μην πάει και να μείνει σπίτι της να διαβάσει για τις εξετάσεις.

Ο Ερμής φέρνει κρυφά στο σπίτι από το σχολείο μια κούκλα ανατομίας από την οποία σχεδιάζει να έχει σοβαρό κέρδος.

Τα μικρά αποφασίζουν να φτιάξουν τις σχέσεις Θωμά Ντίνας με έναν πολύ αθέμιτο τρόπο. Στέφανος και Ναταλία χρησιμοποιούν τη σκηνή και τους υπνόσακους αλλά όχι εκεί που σχεδίαζαν.

