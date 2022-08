Εκπαίδευση δημοσιογράφων από το ΑΠΘ για τα μέτωπα του πολέμου με τη βοήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων

Πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ) με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες και νέους δημοσιογράφους που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν εμπόλεμες ζώνες και την συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι δημοσιογράφοι που πρόκειται να βρεθούν σε εμπόλεμες ζώνες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν κάποια σημαντικά εργαλεία, που θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν να κάνουν τη δουλειά τους με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Την επόμενη εβδομάδα, από την Δευτέρα 29 Αυγούστου έως την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Σχολείο «Προστασίας Δημοσιογράφων» (Safety for Journalists) στο Κιλκίς, στην έδρα του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ).

Το Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε ιδρύθηκε το 1998 και από το 2000 είναι πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο PfP (Partnership for Peace) από το ΝΑΤΟ. Επιπλέον, έχει αναγνωριστεί ως εκπαιδευτικό κέντρο από τον Ο.Η.Ε ώστε να διεξάγει Σχολεία Στρατιωτικών Παρατηρητών του Ο.Η.Ε καθώς και Σχολεία σε σχέση με την Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας, ως μέλος του δικτύου του Κολλεγίου για την Άμυνα και την Ασφάλεια στην Ευρώπη.

Από το 2009 το Κέντρο έχει λάβει άνευ όρων πιστοποίηση ποιότητας από το ΝΑΤΟ, γεγονός το οποίο αντανακλά τα υψηλά πρότυπα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αναγνώριση του συνεχώς αυξανόμενου ρόλου του Κέντρου στη Διεθνή Στρατιωτική Εκπαίδευση.

Το Σχολείο που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Διεθνούς και Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την Έδρα Jean Monnet for European Integration Journalism, με την υποστήριξη του ΠΚΕΕΥΕ και του Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece and Cyprus, αποσκοπεί στην παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης σε επαγγελματίες δημοσιογράφους και νέους φοιτητές δημοσιογραφίας, ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στις καταστάσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά την παρουσία τους στα σύγχρονα πεδία συγκρούσεων.

Είναι ο δεύτερο κύκλος και η συμμετοχή σε αυτόν γίνεται έναντι αντιτίμου, που καθορίζεται από το ΑΠΘ.

Το πρόγραμμα, που έχει ανασταλεί λόγω περιορισμών Covid19, θα είναι και πάλι διαθέσιμο από φέτος – με αφορμή και το πόλεμο στην Ουκρανία – με στόχο να παρέχει σε επαγγελματίες και νέους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο βασικά μέρη, αυτά της θεωρητικής και της εντατικής εκπαίδευσης πεδίου.

Στους συμμετέχοντες θα παρουσιαστεί μια σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων: