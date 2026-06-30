Τηλεθέαση (29/6): Το Μουντιάλ σάρωσε, τι νούμερα έκαναν οι σειρές;

Η τηλεθέαση της Prime Time στις 29 Ιουνίου ανέδειξε νικητή τον αγώνα Μουντιάλ Βραζιλία – Ιαπωνία στην ΕΡΤ2, καταγράφοντας 25,7% στο δυναμικό κοινό και 22,5% στο σύνολο. Στη μυθοπλασία, οι σειρές «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (ALPHA) και «Η Γη της Ελιάς» (MEGA) διατήρησαν υψηλές επιδόσεις, ενώ το «Το σόι σου (Ε)» (ALPHA) επιβεβαίωσε τη διαχρονική του απήχηση.

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ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η τηλεθέαση στην Prime Time της 29ης Ιουνίου ανέδειξε νικητή το Μουντιάλ και τον αγώνα Βραζιλία – Ιαπωνία (ERT2), με 25,7% στο δυναμικό κοινό και 22,5% στο σύνολο. Ο αγώνας άφησε σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.
  • Στη μυθοπλασία, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (ALPHA) κράτησε υψηλές επιδόσεις, ενώ η «Γη της Ελιάς» (MEGA) είχε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ζώνης.
  • Σταθερή δύναμη για το ALPHA αποτέλεσε και το «Το σόι σου (Ε)», επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση. Το «Grand Hotel» (ANT1) σημείωσε έντονη διαφορά μεταξύ δυναμικού και συνόλου, δείχνοντας ισχυρή διείσδυση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η τηλεθέαση στην Prime Time έδειξε ως νικητή το Μουντιάλ και τον αγώνα Βραζιλία – Ιαπωνία (ERT2) με 25,7% στο δυναμικό κοινό και 22,5% στο σύνολο, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη μυθοπλασία, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (ALPHA) κράτησε υψηλές επιδόσεις (13,7% δυναμικό – 14,8% σύνολο), ενώ ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία είχε και η «Γη της Ελιάς» (MEGA) με 12,6% και 16,1% αντίστοιχα στο σύνολο, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ζώνης.

Σταθερή δύναμη για το ALPHA αποτέλεσε και το «Το σόι σου (Ε)», το οποίο κινήθηκε στο 10,8% στο δυναμικό και ανέβηκε στο 14,4% στο σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Από τις υπόλοιπες παραγωγές, το «Grand Hotel» (ANT1) σημείωσε έντονη διαφορά ανάμεσα σε δυναμικό (8,7%) και σύνολο (15,7%), δείχνοντας ισχυρή διείσδυση σε ευρύτερο κοινό, ενώ το «Σούπερ ήρωες» κινήθηκε σταθερά κοντά στο 10%.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ERT2 Μουντιάλ Βραζιλία – Ιαπωνία 25,7
2 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 13,7
3 MEGA Η γη της ελιάς 12,6
4 ALPHA Το σόι σου (Ε) 10,8
5 ALPHA Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 10,2
6 ANT1 Σούπερ ήρωες 10,2
7 ANT1 Grand Hotel 8,7
8 STAR IQ 160 (Ε) 8,6
9 STAR Cash or Trash 7,1
10 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 6,7
11 MEGA Έχω παιδιά 6,1
12 SKAI Ξένη ταινία – Υδάτινος Κόσμος 5,8
13 SKAI Τότε και τώρα (Ε) 5,7
14 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 2,3
15 OPEN Ξένη ταινία – Σουφραζέτες 1,7

Prime Time – Σύνολο (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ERT2 Μουντιάλ Βραζιλία – Ιαπωνία 22,5
2 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 14,8
3 MEGA Η γη της ελιάς 16,1
4 ALPHA Το σόι σου (Ε) 14,4
5 ALPHA Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 11,5
6 ANT1 Σούπερ ήρωες 10,5
7 ANT1 Grand Hotel 15,7
8 STAR IQ 160 (Ε) 6,6
9 STAR Cash or Trash 6,9
10 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 7,1
11 MEGA Έχω παιδιά 5,1
12 SKAI Ξένη ταινία – Υδάτινος Κόσμος 5,7
13 SKAI Τότε και τώρα (Ε) 5,3
14 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3
15 OPEN Ξένη ταινία – Σουφραζέτες 2,2
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