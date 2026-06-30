Τηλεθέαση (29/6): Το Μουντιάλ σάρωσε, τι νούμερα έκαναν οι σειρές;

Η τηλεθέαση στην Prime Time έδειξε ως νικητή το Μουντιάλ και τον αγώνα Βραζιλία – Ιαπωνία (ERT2) με 25,7% στο δυναμικό κοινό και 22,5% στο σύνολο, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.
Στη μυθοπλασία, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (ALPHA) κράτησε υψηλές επιδόσεις (13,7% δυναμικό – 14,8% σύνολο), ενώ ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία είχε και η «Γη της Ελιάς» (MEGA) με 12,6% και 16,1% αντίστοιχα στο σύνολο, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ζώνης.
Σταθερή δύναμη για το ALPHA αποτέλεσε και το «Το σόι σου (Ε)», το οποίο κινήθηκε στο 10,8% στο δυναμικό και ανέβηκε στο 14,4% στο σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.
Από τις υπόλοιπες παραγωγές, το «Grand Hotel» (ANT1) σημείωσε έντονη διαφορά ανάμεσα σε δυναμικό (8,7%) και σύνολο (15,7%), δείχνοντας ισχυρή διείσδυση σε ευρύτερο κοινό, ενώ το «Σούπερ ήρωες» κινήθηκε σταθερά κοντά στο 10%.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ERT2
|Μουντιάλ Βραζιλία – Ιαπωνία
|25,7
|2
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|13,7
|3
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|12,6
|4
|ALPHA
|Το σόι σου (Ε)
|10,8
|5
|ALPHA
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|10,2
|6
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|10,2
|7
|ANT1
|Grand Hotel
|8,7
|8
|STAR
|IQ 160 (Ε)
|8,6
|9
|STAR
|Cash or Trash
|7,1
|10
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|6,7
|11
|MEGA
|Έχω παιδιά
|6,1
|12
|SKAI
|Ξένη ταινία – Υδάτινος Κόσμος
|5,8
|13
|SKAI
|Τότε και τώρα (Ε)
|5,7
|14
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|2,3
|15
|OPEN
|Ξένη ταινία – Σουφραζέτες
|1,7
Prime Time – Σύνολο (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ERT2
|Μουντιάλ Βραζιλία – Ιαπωνία
|22,5
|2
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|14,8
|3
|MEGA
|Η γη της ελιάς
|16,1
|4
|ALPHA
|Το σόι σου (Ε)
|14,4
|5
|ALPHA
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|11,5
|6
|ANT1
|Σούπερ ήρωες
|10,5
|7
|ANT1
|Grand Hotel
|15,7
|8
|STAR
|IQ 160 (Ε)
|6,6
|9
|STAR
|Cash or Trash
|6,9
|10
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|7,1
|11
|MEGA
|Έχω παιδιά
|5,1
|12
|SKAI
|Ξένη ταινία – Υδάτινος Κόσμος
|5,7
|13
|SKAI
|Τότε και τώρα (Ε)
|5,3
|14
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3
|15
|OPEN
|Ξένη ταινία – Σουφραζέτες
|2,2