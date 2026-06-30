Τηλεθέαση (29/6): Το Μουντιάλ σάρωσε, τι νούμερα έκαναν οι σειρές;

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Η τηλεθέαση στην Prime Time έδειξε ως νικητή το Μουντιάλ και τον αγώνα Βραζιλία – Ιαπωνία (ERT2) με 25,7% στο δυναμικό κοινό και 22,5% στο σύνολο, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη μυθοπλασία, το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (ALPHA) κράτησε υψηλές επιδόσεις (13,7% δυναμικό – 14,8% σύνολο), ενώ ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία είχε και η «Γη της Ελιάς» (MEGA) με 12,6% και 16,1% αντίστοιχα στο σύνολο, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις της ζώνης.

Σταθερή δύναμη για το ALPHA αποτέλεσε και το «Το σόι σου (Ε)», το οποίο κινήθηκε στο 10,8% στο δυναμικό και ανέβηκε στο 14,4% στο σύνολο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση.

Από τις υπόλοιπες παραγωγές, το «Grand Hotel» (ANT1) σημείωσε έντονη διαφορά ανάμεσα σε δυναμικό (8,7%) και σύνολο (15,7%), δείχνοντας ισχυρή διείσδυση σε ευρύτερο κοινό, ενώ το «Σούπερ ήρωες» κινήθηκε σταθερά κοντά στο 10%.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ERT2 Μουντιάλ Βραζιλία – Ιαπωνία 25,7 2 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 13,7 3 MEGA Η γη της ελιάς 12,6 4 ALPHA Το σόι σου (Ε) 10,8 5 ALPHA Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 10,2 6 ANT1 Σούπερ ήρωες 10,2 7 ANT1 Grand Hotel 8,7 8 STAR IQ 160 (Ε) 8,6 9 STAR Cash or Trash 7,1 10 ANT1 Γιατί ρε πατέρα 6,7 11 MEGA Έχω παιδιά 6,1 12 SKAI Ξένη ταινία – Υδάτινος Κόσμος 5,8 13 SKAI Τότε και τώρα (Ε) 5,7 14 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 2,3 15 OPEN Ξένη ταινία – Σουφραζέτες 1,7

Prime Time – Σύνολο (%)