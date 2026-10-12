Τηλεθέαση (11/10): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης της Κυριακής 11 Οκτωβρίου αναμετρήθηκαν για την τηλεθέαση, με το «The Voice of Greece» να αναδεικνύεται πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «The Voice of Greece» με 24,5% την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
  • Στο δυναμικό κοινό, στην πρώτη θέση βρέθηκε επίσης το «The Voice of Greece» με 16,2%.
  • Ακολούθησαν το «REX, Επιστροφή στη Βιέννη» και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στο γενικό κοινό, ενώ τα «Φαντάσματα» κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «The Voice of Greece» με 24,5%, ενώ ακολούθησαν το «REX, Επιστροφή στη Βιέννη» με 12,2%  και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 11,4%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «The Voice of Greece» με 16,2%, με τα «Φαντάσματα» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 10,9% και στην τρίτη το «REX, Επιστροφή στη Βιέννη» με 9,4%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Πρόγραμμα / Τηλεθέαση
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ The Voice of Greece 24,5%
2 ALPHA REX, Επιστροφή στη Βιέννη 12,2%
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,4%
4 STAR Τα Φαντάσματα 8,3%
5 OPEN John και… Μέρη 4,3%
6 OPEN Grande League 3,8%
7 ΕΡΤ1 TV Land 2,9%
8 ΕΡΤNEWS Βράδυ Κυριακής 1,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Πρόγραμμα / Τηλεθέαση
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ The Voice of Greece 16,2%
2 STAR Τα Φαντάσματα 10,9%
3 ALPHA REX, Επιστροφή στη Βιέννη 9,4%
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8%
5 OPEN John και… Μέρη 3,9%
6 OPEN Grande League 3,3%
7 ΕΡΤ1 TV Land 1,9%
8 ΕΡΤNEWS Βράδυ Κυριακής 0,3%
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