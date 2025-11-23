Τα φαντάσματα: Μαρίνα και Χάρης ανακαλύπτουν τα θαμμένα μυστικά στον κήπο

Νάντια Ρηγάτου

Νέο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς “Τα φαντάσματα” έρχονται απόψε στις 21:00 στο Star.

Η Μαρίνα και ο Χάρης περνούν μια ξέφρενη νύχτα σε ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Το επόμενο πρωί, ξυπνούν με έντονο πονοκέφαλο και συνειδητοποιούν ότι πρέπει να ετοιμάσουν το σπίτι για να το δείξουν σε μια διοργανώτρια γάμων.

Ο χρόνος, που έχουν στη διάθεσή τους, δεν είναι αρκετός και η ώρα του ραντεβού πλησιάζει. Τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα, διότι αμέσως μετά τη διοργανώτρια, θα έρθει να δει το σπίτι και μια μέλλουσα νύφη.

Ο Γεράσιμος εξακολουθεί να τρέφει ελπίδες για ένα πιθανό ρομαντικό ειδύλλιο, ανάμεσα σε εκείνον και στη Μαρίνα. Η  Καλλιρρόη αρχίζει να βλέπει τον Χάρη, με διαφορετικό μάτι.

Όταν η διοργανώτρια του γάμου φτάνει και αντικρύζει τον κήπο του αρχοντικού, ο οποίος είναι σε άθλια κατάσταση, τους ανακοινώνει ότι πρέπει να είναι έτοιμος μέχρι το απόγευμα, για να τον δει η νύφη.

Στην προσπάθειά τους να σουλουπώσουν τον κήπο όσο πιο γρήγορα γίνεται, δεν υπολογίζουν ότι θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με κάποια πολύ καλά θαμμένα μυστικά…

Συμμετέχουν: Ελεάνα Στραβοδήμου, Νεφέλη Μαϊστράλη, Βασίλης Σάφος, Γιάννης Λατουσάκης, Κατερίνα Λάττα, Αυγουστίνος Κούμουλος.

 Δείτε εδώ το trailer του 8ου επεισοδίου της σειράς «Τα Φαντάσματα»:

