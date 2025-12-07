Τα φαντάσματα: Ένας γάμος αναστατώνει όλο το αρχοντικό, απόψε στις 21:00 στο Star

  • Η μεγάλη μέρα του γάμου έρχεται απόψε “Στα Φαντάσματα” στις 21:00 στο Star, φέρνοντας αναστάτωση στο αρχοντικό.
  • Οι καλεσμένοι αρχίζουν να ακυρώνουν τη συμμετοχή τους, ενώ η πρόσβαση στο Δημαρχείο είναι αδύνατη, με τη Δανάη να σκέφτεται την ακύρωση του γάμου.
  • Η Μαρίνα και ο Χάρης προσπαθούν να τη μεταπείσουν για οικονομικούς λόγους και για να αποφύγουν τη φήμη ότι το αρχοντικό τους είναι γρουσούζικο.
Τα φαντάσματα: Ένας γάμος αναστατώνει όλο το αρχοντικό, απόψε στις 21:00 στο Star

Η μεγάλη μέρα του γάμου έρχεται απόψε “Στα Φαντάσματα” στις 21:00 στο Star.

Τα φαντάσματα είναι κατενθουσιασμένα, χωρίς όμως να γνωρίζουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος παντρεύεται. Όλοι είναι αγχωμένοι. Η Μαρίνα και ο Χάρης, επειδή είναι η πρώτη φορά που παραχωρούν το σπίτι για τέτοιον σκοπό και η Δανάη, επειδή σε λίγο θα γίνει νύφη. Το άγχος τους το επιτείνει και η καταρρακτώδης βροχή, που δε λέει να σταματήσει!

Οι καλεσμένοι, ο ένας μετά τον άλλον, αρχίζουν να ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στην τελετή. Επιπλέον, η πρόσβαση στο Δημαρχείο φαίνεται να είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα η Δανάη να σκέφτεται να ακυρώσει εντελώς τον γάμο.

Η Μαρίνα και ο Χάρης, όμως, προσπαθούν να τη μεταπείσουν, ώστε να μη χάσουν τα χρήματα από την εκδήλωση, αλλά και για να αποφύγουν να βγει η φήμη ότι το αρχοντικό τους είναι γρουσούζικο.

Στο μεταξύ, η Καλλιρρόη διαφωνεί με τον Βαγγέλη σχετικά με το θέμα της μονογαμίας, ενώ ο Παρασκευάς έχει μία συνάντηση, που θα του ξυπνήσει άσχημες μνήμες.

Συμμετέχουν: Θωμάς Παλιούρας, Ελεάννα Στραβοδήμου, Μαρτίνα Δημοπούλου, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Ανθή Βαφειαδάκη, Πανάγος Γιαννακόπουλος, Δανάη Αργυράκη και ο μικρός Δημήτρης Μπογδανίδης.

Δείτε εδώ το trailer του 10ου επεισοδίου της σειράς «Τα Φαντάσματα»:

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

12:51 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

11:31 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

11:21 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

