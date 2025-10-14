ONE: «Καταδικάζουμε την λεκτική επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ» – Η ανάρτηση Μαρινάκη

Ανάρτηση, που μέσα από την οποία κάνει λόγο για λεκτική επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού από το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Νεφελούδη, έκανε ο τηλεοπτικός σταθμός One Channel, το βράδυ της Δευτέρας (13/10).

Ο σταθμός ανέφερε πως καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη συμπεριφορά του κ. Νεφελούδη, ο οποίος, αντί να συμμετάσχει σε έναν πολιτισμένο και ουσιαστικό διάλογο, προχώρησε σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς προς τον δημοσιογράφο.

«Ο τηλεοπτικός σταθμός One Channel καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη λεκτική επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός από τον Ανδρέα Νεφελούδη, πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής «ΕΔΩ*».

Ο κ. Νεφελούδης, αντί να συμμετάσχει σε έναν πολιτισμένο και ουσιαστικό διάλογο, προχώρησε σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς προς τον δημοσιογράφο, αποκαλώντας τον «ορφανό της Χούντας», ενώ μίλησε απαξιωτικά για τον σταθμό, χαρακτηρίζοντάς τον «κανάλι της Δεξιάς».

Τέτοιες συμπεριφορές απαξίωσης του δημοσιογραφικού έργου και προσβολής του δημόσιου λόγου δεν έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο και αντιβαίνουν στις αρχές σεβασμού και δημοκρατίας που υπηρετεί ο σταθμός μας, ο οποίος πάντα φιλοξενούσε και φιλοξενεί όλες τις απόψεις, πράγμα που θα συνεχίζει να κάνει με σεβασμό στους κανόνες της δεοντολογίας και της ελεύθερης έκφρασης χωρίς απολύτως καμία όμως έκπτωση σε ζητήματα πολιτικού ήθους. #OneChannel».

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

Λίγη ώρα αργότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους που δεν συμφωνούν με όσα υποστηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει περιόδους που κάποιοι σύντροφοί τους απειλούσαν να τους θάψουν “τρία μέτρα κάτω από τη γη”. Η επίθεση του Ανδρέα Νεφελούδη στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, επειδή τον ενόχλησαν οι αναφορές του και ο χαρακτηρισμός «ορφανό της Χούντας», αναδεικνύουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη δημοσιογραφία όταν αυτή ενοχλεί».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συκοφαντούν τη χώρα κάνοντας χρήση ατεκμηρίωτων εκθέσεων αμφιβόλου αξιοπιστίας για το Κράτος Δικαίου και παριστάνοντας ότι δεν βλέπουν τις επίσημες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτοί που εμφανίζονται υποκριτικά ως προστάτες της ελευθερίας του Τύπου, δείχνουν στην πράξη με κάθε ευκαιρία το αληθινό τους πρόσωπο».

