Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (20/6) – Πού θα δείτε Ολλανδία – Σουηδία και Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού

Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/6/2026):
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
12:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
13:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM Γερμανία, Λόσιτζριντ (1ος Αγώνας)
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
15:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Tissot Sprint)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
20:00 ΕΡΤ1 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ατλάντα Ντριμ – Ιντιάνα Φίβερ Μπάσκετ
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Σουηδία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
22:00 Novasports 1HD Αλμερία – Μάλαγα Ποδόσφαιρο
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι – Σιάτλ Στορμ WNBA Regular Season
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου