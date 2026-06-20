Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (20/6) – Πού θα δείτε Ολλανδία – Σουηδία και Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού

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Αθλητικές μεταδόσεις
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (20/6), με τις αναμετρήσεις Ολλανδία – Σουηδία και Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού να μεταδίδονται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
  • Πλούσιο είναι το πρόγραμμα και στις μηχανοκίνητες διοργανώσεις με το MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας, ενώ δράση έχουμε και στο τένις με τα τουρνουά WTA 500 Βερολίνο και ATP 500 Λονδίνο.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, αγώνες μπάσκετ από την ACB Liga Endesa και το WNBA, καθώς και ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/6/2026):

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

13:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM Γερμανία, Λόσιτζριντ (1ος Αγώνας)

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ

15:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Tissot Sprint)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

20:00 ΕΡΤ1 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ατλάντα Ντριμ – Ιντιάνα Φίβερ Μπάσκετ

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Σουηδία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

22:00 Novasports 1HD Αλμερία – Μάλαγα Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι – Σιάτλ Στορμ WNBA Regular Season

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

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