Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (29/5)

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/5):

08:40 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Μηχανοκίνητα

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS6 Inabu – Shitara 2

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διεθνές Μίτινγκ Λεμεσού Στίβος

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μανρέσα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

