Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (29/5)

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/5):
08:40 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Μηχανοκίνητα
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC 2026 Ιαπωνία, SS6 Inabu – Shitara 2
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ιταλίας (Δοκιμές)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διεθνές Μίτινγκ Λεμεσού Στίβος
18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μανρέσα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ερόκσπορ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A