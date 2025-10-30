Οι αθλητικές μεταδόσεις 30/10/2025

Τα παιχνίδια για την 7η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/10/2025):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ολυμπιακός – Νάπρεντακ CEV Champions League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Αχλί – Αλ Ριάντ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Σασουόλο Serie A

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν Euroleague

20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπέβερεν – Ολυμπιακός CEV Champions League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι

21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

