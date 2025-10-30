Οι αθλητικές μεταδόσεις 30/10/2025

Τα παιχνίδια για την 7η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/10/2025):
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ολυμπιακός – Νάπρεντακ CEV Champions League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Αχλί – Αλ Ριάντ Roshn Saudi League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Σασουόλο Serie A
20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Βιλερμπάν Euroleague
20:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μπέβερεν – Ολυμπιακός CEV Champions League
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Παρίσι
21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 6HD Βαλένθια – Ντουμπάι Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
21:30 Novasports 4HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρί Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Λάτσιο Serie A
22:00 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε Euroleague