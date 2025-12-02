Οι αθλητικές μεταδόσεις 2/12/2025

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ περιλαμβάνει  στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/12/2025):

15:30 Novasports 2HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω Κύπελλο Ελλάδας

21:30 Novasports Prime Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

21:30 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports Start Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports 2HD Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia

22:15 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τότεναμ Premier League

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανεβαίνει η πίεση όταν κάνει κρύο; Συμβουλές για την πρόληψη της υπέρτασης τον χειμώνα

5 ράτσες σκύλων που χρειάζονται «επιπλέον προστασία» τον χειμώνα – Ποια μπορεί να χρειάζεται και παλτό μέσα στο σπίτι

Επιστροφή ενοικίου: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δύο επόμενες πληρωμές

Χριστούγεννα: Πού εναποθέτουν τις ελπίδες τους οι έμποροι για να αναθερμάνουν τα ταμεία τους

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:02 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος οδηγείται στη φυλακή

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο και οδηγείται στη φυλακή στο νέο επεισόδιο της σειράς...
18:52 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Σμαράγδα Καρύδη: Για ποιο project έπεσε στο τραπέζι της ΕΡΤ το όνομά της;

Μπορεί να μην προχώρησαν οι συζητήσεις της Σμαράγδας Καρύδη με την ΕΡΤ για την ανάληψη νέας εκ...
18:40 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος παρατά Ζωή και Νικαίτη στη μέση του δρόμου, απόψε στις 20:00

Τα δίδυμα πέφτουν θύματα απαγωγής απ’ την οικογένεια Καλλιγά στο νέο επεισόδιο της σειράς R...
17:40 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Χρυσή επιδότηση για το «Grand Hotel»

Με υψηλό προϋπολογισμό και μακρύ ορίζοντα συνεχίζει την πορεία του το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1,...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»