Οι αθλητικές μεταδόσεις 2/12/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ περιλαμβάνει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/12/2025):
15:30 Novasports 2HD Άγιαξ – Γκρόνινγκεν Eredivisie
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι CEV Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Αιγάλεω Κύπελλο Ελλάδας
21:30 Novasports Prime Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
21:30 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League
22:00 Novasports Start Γιουβέντους – Ουντινέζε Coppa Italia
22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Κύπελλο Γερμανίας
22:15 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τότεναμ Premier League