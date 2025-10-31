Οι αθλητικές εφημερίδες 31/10/2025 Enikos Newsroom 05:48, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 31/10/2025. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Μοιράσου το: Μαρία Αλιφέρη: «Δεν είμαι απ’ αυτούς που λένε ότι θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι – Όπου θέλει, ας με βρει» Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στη θαλάσσια περιοχή του Φόδελε Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 8 ώρες πριν Τι δείχνουν οι δηλώσεις Πούτιν και Τραμπ για νέες δοκιμές πυρηνικών όπλων; Η επικίνδυνη ρητορική και ο διπλωματικά απρόβλεπτος πρόεδρος των ΗΠΑ 8 ώρες πριν «Εύρυτος»: Πώς θα εφαρμοστεί το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική – Τι θα γίνει με τα τιμολόγια νερού 8 ώρες πριν Κορωπί: «Την περιμένω να καταθέσει όσα ξέρει» λέει ο 50χρονος – Οι διαφορετικές εκδοχές του ζευγαριού για τον ξυλοδαρμό και τα νεότερα για την υγεία της 40χρονης 34 λεπτά πριν Ο Αχιλλέας Μπέος στο «Ενώπιος Ενωπίω» – ΒΙΝΤΕΟ 8 ώρες πριν Θεσσαλονίκη: Αρνούνται την εμπλοκή τους στην δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία οι δύο συλληφθέντες – Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη τους 49 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το λεμόνι σε 7 δευτερόλεπτα 1 ώρα πριν Ηπατική νόσος: Τα 3 απροσδόκητα σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν πρόβλημα στο συκώτι, σύμφωνα με ειδικούς 2 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025: Σκορπιοί, παρατηρήστε προσεκτικά πριν δράσετε 8 ώρες πριν Ανακαλύφθηκαν καρφιά ανάμεσα σε ανθρώπινα οστά σε αρχαία ελληνική αποικία – Τα κατάλοιπα ταφικών πυρών αποκαλύπτουν μυστηριώδη τελετουργικά 2 ημέρες πριν Ηρακλής Δασκαλόπουλος: Η σημασία της ασφάλισης έναντι των φυσικών καταστροφών – Συνέντευξη του Chief Insurance Officer της Εθνικής Ασφαλιστικής 17 ώρες πριν 3I/ATLAS: Κομήτης ή εξωγήινο σκάφος; – Οι μυστηριώδεις ελιγμοί του και το «τεστ αντοχής» καθώς προσεγγίζει τον Ήλιο 10 ώρες πριν Ρωσία: Πώς οι διοικητές του στρατού τιμωρούν μέχρι θανάτου όσους αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία – Εκτελέσεις, βασανιστήρια, και αναγκαστικές μονομαχίες 4 ημέρες πριν Κατερίνα Γκιόκα: Σημαντικές η πρόληψη και η ασφάλιση για όλες τις επιχειρήσεις – Συνέντευξη της Διευθύντριας Ανάληψης Πυρός & Λοιπών Κινδύνων Corporate της Εθνικής Ασφαλιστικής 4 λεπτά πριν Βιετνάμ: Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες – Τουλάχιστον 11 άτομα αγνοούνται 19 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (31/10) στην Αθήνα και σε άλλες 10 περιοχές της Αττικής 34 λεπτά πριν Ο Αχιλλέας Μπέος στο «Ενώπιος Ενωπίω» – ΒΙΝΤΕΟ 49 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το λεμόνι σε 7 δευτερόλεπτα 1 ώρα πριν Ηπατική νόσος: Τα 3 απροσδόκητα σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν πρόβλημα στο συκώτι, σύμφωνα με ειδικούς ENIKOS NETWORK Μόνο το 1% των ανθρώπων με υψηλή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει το κρυμμένο πρόσωπο σε αυτή τη σκηνή ορειβασίας σε 22 δευτερ... Ο σπόρος του Halloween που μπορεί να μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό, να βελτιώσει τη διάθεση και να ενισχύσει την απώ... Λαγκάρντ: Περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη, μειώνονται οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων e-ΕΦΚΑ: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την επιδότηση εργατικής εισφοράς Gboard: Οι ρυθμίσεις του που οι περισσότεροι χρήστες Android αγνοούν αλλά θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3; περισσότερα 23:31 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Η Σίσσυ Νίκα ταξιδεύει στην -«άγνωστη... 22:30 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Η meat & fire chef Μυρσίνη Λαμπρά... 22:19 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 Βαγγέλης Δαούσης για HOTΕΛ ΕΛVIRA: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη» Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος από τη σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA, βρέθηκε το πρωί της ... 20:16 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 Alpha: Το σόι σου – Λίγο πριν την πρεμιέρα, οι πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν «Το σόι σου» επιστρέφει αύριο στις 20:00 με νέο διπλό επεισόδιο και όλοι οι πρωταγωνιστές δηλώ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4 λεπτά πριν Βιετνάμ: Σε 13 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις... 19 λεπτά πριν ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (31/10) στην Αθήνα και... 34 λεπτά πριν Ο Αχιλλέας Μπέος στο «Ενώπιος Ενωπίω» – ΒΙΝΤΕΟ 49 λεπτά πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα... 1 ώρα πριν Ηπατική νόσος: Τα 3 απροσδόκητα σημάδια που μπορεί να... 1 ώρα πριν Σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της... 1 ώρα πριν Οι οικονομικές εφημερίδες 31/10/2025 1 ώρα πριν Οι πολιτικές εφημερίδες 31/10/2025 Λαγκάρντ: Περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη, μειώνονται οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων e-ΕΦΚΑ: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την επιδότηση εργατικής εισφοράς Ρεύμα: Αυτά είναι τα συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές Απάτη με το λογότυπο του Δήμου Αθηναίων – «Μην καταχωρείτε προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία σε μη επίσημες ιστοσελίδες» Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πληρώνουν πρώτα MUST READ Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς