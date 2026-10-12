Ντέρτι: Άρης και Στέλλα αφήνονται σε αυτό που νιώθουν

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Ένας έρωτας αλλά και ένας χωρισμός έρχονται απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” στις 22:30 στον Αντ1.

Η σχέση του Αλέκου και της Ξένιας φτάνει στα άκρα, παρασύροντας και τον Λευτέρη, που βλέπει για πρώτη φορά τόσο καθαρά πόσο εύθραυστος είναι ο γάμος των γονιών του.

Στο Ντέρτι, η παρουσία του Δαλαμάγκα ανεβάζει την ένταση, καθώς εμφανίζεται ως ισχυρός και απρόβλεπτος παίκτης που πλησιάζει τον Αλέκο με διάθεση «φιλίας», αφήνοντας, όμως, σαφείς υπαινιγμούς για τον κόσμο που κινείται γύρω τους.

Την ίδια στιγμή, η Στέλλα συνεχίζει να μαζεύει πληροφορίες από το προσωπικό, ενώ ο Άρης εδραιώνει τη θέση του μέσα στο μαγαζί, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο τον πυρήνα της υπόθεσης.

Ο Δήμος βρίσκεται αντιμέτωπος με την εγκυμοσύνη της Καίτης και, ύστερα από πίεση και φόβο, καλείται να αποφασίσει αν θα σταθεί πραγματικά στο πλευρό της.

Ο Πασχάλης και η Βούλα προσπαθούν να γεφυρώσουν τη δική τους ένταση, ενώ παλιές πληγές γύρω από τον Στράτο και τον Αλέκο επιστρέφουν στην επιφάνεια.

Για τη Στέλλα, ένα τραγούδι ξυπνά τρυφερές αναμνήσεις από τον πατέρα της και την κάνει να αναμετρηθεί με όσα έχασε.

Και καθώς η νύχτα τελειώνει, η σχέση της με τον Άρη αλλάζει οριστικά: πίσω από τα ψέματα και τους ρόλους, οι δυο τους αφήνονται για πρώτη φορά σε αυτό που πραγματικά αισθάνονται.

Guest: Κώστας Αποστολάκης

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