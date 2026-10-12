Κάμπινγκ: Ο Ιορδάνης δέχεται μια επικίνδυνη επίσκεψη

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η συνέχεια του “Κάμπινγκ” έρχεται απόψε ακόμα πιο απολαυστική στις 21:00 στο Mega.

Η ταυτοποίηση του παπουτσιού οδηγεί την Ιωάννα στη μάντρα αυτοκινήτων και πιο κοντά στα ίχνη του Ιορδάνη.

Ο Σοφοκλής καταφέρνει να θολώσει εγκαίρως τα νερά, αλλά βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταφύγει σε ακραία μέσα. Στο μεταξύ, η Βιβή απαιτεί μέρος από τα χρήματα του Ιορδάνη, κινούμενη έξω από κάθε λογική.

Παράλληλα, η Εύα και ο Πέτρος πλευρίζουν τον Λουκά με σκοπό να ανακαλύψουν το μυστικό πίσω από την εξαφάνιση του πατέρα του.

Η συνάντησή τους όμως παίρνει ευχάριστη τροπή, περνούν πολύ καλά μαζί και εκείνος τους συστήνει τον Σπάρο.

Την ίδια ώρα, ο Ιορδάνης δέχεται μια αλλόκοτη και επικίνδυνη επίσκεψη…

Δείτε το trailer: