Να με λες μαμά: Δείτε sneak preview από την πρεμιέρα που θα μας καθηλώσει

Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά λέει τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

Δείτε το sneak preview εδώ (1):

Δείτε το sneak preview εδώ (2):

Δείτε το συγκλονιστικό trailer εδώ:

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Τραγούδι τίτλων: «Θα σ΄αγαπώ». Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι: Γιώργος Χατζηνάσιος/Γιάννης Καλαμίτσης. Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη

Παραγωγή: FILMIKI

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

