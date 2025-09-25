Να με λες μαμά: Δείτε sneak preview από την πρεμιέρα που θα μας καθηλώσει

Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!
Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά λέει τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.
Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».
Δείτε το sneak preview εδώ (1):
Δείτε το sneak preview εδώ (2):
Δείτε το συγκλονιστικό trailer εδώ:
Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης.
Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!
Σενάριο: Νίκος Μήτσας
Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Τραγούδι τίτλων: «Θα σ΄αγαπώ». Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι: Γιώργος Χατζηνάσιος/Γιάννης Καλαμίτσης. Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη
Παραγωγή: FILMIKI
Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.
#namelesmama