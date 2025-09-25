Να με λες μαμά: Δείτε sneak preview από την πρεμιέρα που θα μας καθηλώσει

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να με λες μαμά: Δείτε sneak preview από την πρεμιέρα που θα μας καθηλώσει

Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

Έχοντας σαν όχημα το πολύ καυτό θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά λέει τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα εστιάζει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Όμως, παρά το βάρος της συγκεκριμένης θεματικής, ο πυρήνας αυτής της καθηλωτικής δραματικής σειράς είναι η «αγάπη».

 Δείτε το sneak preview εδώ (1): 

Δείτε το sneak preview εδώ (2): 

Δείτε το συγκλονιστικό  trailer εδώ:

 

Ένα κακοποιημένο κορίτσι , μια γυναίκα, ένα συγκλονιστικό ταξίδι μητρικής αγάπης. 

Μια σειρά που ξεπερνά τα όρια και αγγίζει την καρδιά!

Σενάριο: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Τραγούδι τίτλων: «Θα σ΄αγαπώ». Πρωτότυπη μουσική/Στίχοι: Γιώργος Χατζηνάσιος/Γιάννης Καλαμίτσης. Ερμηνεία: Δήμητρα Γαλάνη

Παραγωγή: FILMIKI

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

#namelesmama

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για άτομα με οπτική αναπηρία άνω του 80% – Υπεγράφη η ΚΥΑ

ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις τον Αύγουστο – Τα τελευταία στοιχεία για τα δάνεια

Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές είναι υψηλότερες οι τιμές στα ενοίκια σε και ποιες χαμηλότερα – Τα αποτελέσματα έρευνας

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 26 δευτερόλεπτα;

Τα 4 ζώδια που έρχονται αντιμέτωπα με όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια – «Με τον Άρη στον Σκορπιό, τα όρια είναι πιο ση...
περισσότερα
13:01 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

8ο Athens Investment Forum: Ευκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Διεθνές Περιβάλλον

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του μπαίνει το 8ο Athens Investment Forum (AIF) 2025, που...
11:27 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Nα με λες μαμά: Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο

Η καρδιά επιλέγει ποιον θα πει παιδί της! Το «Nα με λες μαμά», η νέα κοινωνική δραματική σειρά...
11:07 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 25/9/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Πέμπτη 25 Σ...
10:12 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (24/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (24/9) για τις εκπομπές της πρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος