Μάνος Νιφλής για Γιάννη Κολοκυθά: «Στην αρχή είπα “είναι μουρτζούφλης”, αλλά μόλις ανοιχτεί μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο νούμερο» – Όσα είπε για τη συνεργασία τους

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Για τη συνεργασία τους μίλησαν μεταξύ άλλων ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς, οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι στην εκπομπή «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

«Δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ με τον Γιάννη και φοβόμουν, γιατί είναι ένας περίεργος τύπος που αν δεν τον ξεκλειδώσεις λες “τι είναι αυτός ο ξύλαγγουρος, δεν μιλάει, δεν λαλάει”», είπε αρχικά ο Μάνος Νιφλής.

Ο ίδιος εξήγησε πως τον θεωρούσε έναν άνθρωπο πιο κλειστό, ίσως και λίγο δύσκολο στην πρώτη επαφή. Ωστόσο, όπως ανέφερε, όταν ο Γιάννης Κολοκυθάς ανοιχτεί, αλλάζει τελείως εικόνα.

«Στην αρχή είπα “είναι μουρτζούφλης”, αλλά μόλις ανοιχτεί μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο νούμερο. Βέβαια πρέπει να λυθεί, είναι πιο επιλεκτικός», είπε χαρακτηριστικά ο Μάνος Νιφλής.

«Είμαι πιο κλειστός, τα παίρνω μέσα μου όλα»

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κολοκυθάς παραδέχτηκε πως δεν είναι από τους ανθρώπους που ανοίγονται εύκολα και πως αρκετές φορές κρατά πράγματα μέσα του.

«Είμαι πιο κλειστός, τα παίρνω μέσα μου όλα», εξήγησε.

«Βρήκαμε τα πατήματά μας»

Ο Γιάννης Κολοκυθάς μίλησε και εκείνος με τη σειρά του για τον Μάνο Νιφλή.

«Κι αυτός μουρτζούφλης είναι, δεν είναι και η χαρά της ζωής. αλλά αυτός το δείχνει ότι θα κάτσεις μαζί του και θα γουστάρεις να τον έχεις στην παρέα. Και έχει πολλές ιστορίες να σου πει. Εγώ δεν τα μοιράζομαι, για να τα μοιραστώ πρέπει να σε νιώσω», ανέφερε.

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