J2US: Η Ελένη Δήμου πήρε εξιτήριο – Η επικοινωνία με τον Κοκλώνη και όσα είπε για την υγεία της

H Ελένη Δήμου χρειάστηκε να νοσηλευτεί καθώς αντιμετώπιζε έντονα συμπτώματα του ιού.

Την πρώτη φορά που επισκέφτηκε το νοσοκομείο ένιωσε δύσπνοια και απλά της χορηγήθηκε οξυγόνο, τη δεύτερη όμως οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία της προκειμένου να νιώσει καλύτερα και να βοηθήσει τον οργανισμό της να επανέλθει πιο γρήγορα.

Ευτυχώς, παρά την ταλαιπωρία της και τα προβλήματα που αντιμετώπισε, όλα πήγαν κατ’ ευχή και η Ελένη Δήμου, όπως είπε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νίκο Κοκλώνη στο live σόου του Just The Two of Us, βρίσκεται στο σπίτι της και αναρρώνει.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι εκείνο που της στοίχισε περισσότερο ήταν η μοναξιά στην οποία σε υποχρεώνει ο κορονοϊός καθώς έτσι πρέπει να γίνει ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διάδοση του ιού.

Mάλιστα, στην έναρξη της ζωντανής τηλεφωνικής επικοινωνίας, η Ελένη Δήμου τραγούδησε και το “Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή”, θέλοντας να καθησυχάσει τους φίλους της και τους θαυμαστές της για την κατάσταση της υγείας της.

Δείτε τι είπε η Ελένη Δήμου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στον “αέρα” του live σόου: