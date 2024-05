J2US: Αυτοί είναι οι guest stars που θα δούμε την Παρασκευή

Ένα πάρτι αφιερωμένο στη Eurovision ετοιμάζει ο Νίκος Κοκλώνης για τους τηλεθεατές του Just the two of us

Της Νάντιας Ρηγάτου

Όπως σας είχα γράψει το λαμπερό σόου του Alpha θα προβληθεί εκτάκτως Παρασκευή αντί για Σάββατο αυτή την εβδομάδα.

Ο λόγος; Ο τελικός της Eurovision που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον το βράδυ του Σαββάτου ειδικά αν κρίνουμε από την μεγάλη ανταπόκριση των τηλεθεατών στον ά ημιτελικό.

Με θέμα Eurovision όμως θα είναι και το επεισόδιο του Just the two of us που θα προβληθεί την Παρασκευή στις 21:00 στον Alpha.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα ερμηνεύσουν τραγούδια από τη Eurovision ενώ και οι καλεσμένοι που θα βρεθούν στο πλατό είναι δυο πρόσωπα που έχουν διαγωνιστεί στο παρελθόν στο μουσικό διαγωνισμό.

Ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζει τη δική του Koklovision και θα υποδεχθεί στη σκηνή του Just την Καλομοίρα και τον Σαρμπέλ.