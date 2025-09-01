Grand Hotel: Ποιος είναι ο Διονύσης Παναγόπουλος που θα υποδυθεί ο Παναγιώτης Μπουγιούρης;

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης μπαίνει στη σειρά και φέρνει ανατρεπτικές εξελίξεις.

Ένας ακόμη ήρωας προστίθεται στις ιστορίες του “Grand Hotel” και η εμφάνιση του προβλέπεται άκρως συναρπαστική.

Πρόκειται για τον Διονύση Παναγόπουλο που θα υποδυθεί ο ηθοποιός Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Στον 2ο Κύκλο της σειράς, ανοίγει στο ξενοδοχείο μία νέα θέση εργασίας και στο προσωπικό προστίθεται ο Διονύσης Παναγόπουλος.

Το αληθινό του επάγγελμα είναι μηχανικός, αναλαμβάνει όμως τη θέση του μαιτρ με σκοπό να πάρει την εκδίκησή του.

Ο νέος μαιτρ, που κουβαλά μια προσωπική τραγωδία – ερωτεύεται την Κυβέλη, αλλά κρατά καλά κρυμμένο ένα μεγάλο μυστικό του…

Ευχάριστος, ήρεμος, εφευρετικός και εργατικός κάνει τα πάντα να πετύχει τον κρυφό του σκοπό.