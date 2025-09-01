Grand Hotel: Ποιος είναι ο Διονύσης Παναγόπουλος που θα υποδυθεί ο Παναγιώτης Μπουγιούρης;

Νάντια Ρηγάτου

Media

Grand Hotel: Ποιος είναι ο Διονύσης Παναγόπουλος που θα υποδυθεί ο Παναγιώτης Μπουγιούρης;

Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης μπαίνει στη σειρά και φέρνει ανατρεπτικές εξελίξεις.

Ένας ακόμη ήρωας προστίθεται στις ιστορίες του “Grand Hotel” και η εμφάνιση του προβλέπεται άκρως συναρπαστική.

Πρόκειται για τον Διονύση Παναγόπουλο που θα υποδυθεί ο ηθοποιός Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Στον 2ο Κύκλο της σειράς, ανοίγει στο ξενοδοχείο μία νέα θέση εργασίας και στο προσωπικό προστίθεται ο Διονύσης Παναγόπουλος. 

Το αληθινό του επάγγελμα είναι μηχανικός, αναλαμβάνει όμως τη θέση του μαιτρ με σκοπό να πάρει την εκδίκησή του.

Ο  νέος μαιτρ, που κουβαλά μια προσωπική τραγωδία – ερωτεύεται την Κυβέλη, αλλά κρατά καλά κρυμμένο ένα μεγάλο μυστικό του…

 Ευχάριστος, ήρεμος, εφευρετικός και εργατικός κάνει τα πάντα να πετύχει τον κρυφό του σκοπό.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πολιτεία και Παπαστράτος ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτ...

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

ΔΥΠΑ: «Ημέρες καριέρας» στην Θεσσαλονίκη – 100 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας

Εντός Φθινοπώρου έρχεται το νέο app για καταγγελίες αθέμιτων πρακτικών – Οι καταναλωτές θα μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες...

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 23 δευτερόλεπτα;

Αυτοί είναι οι πιο απλοί τρόποι για να κάνετε τα Windows 11 να λειτουργούν σαν Windows 10
περισσότερα
17:15 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Από το αγαπημένο Γαλαξίδι ξεκινά ο καθηλωτικός Β’ κύκλος

Στο αγαπημένο τους Γαλαξίδι βρίσκονται οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της σειράς «Άγιος έ...
14:09 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1 – Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 18:45

 Οι ειδήσεις δεν είναι απλά γεγονότα. Είναι όσα μας επηρεάζουν, όσα μας προβληματίζουν, όσα κι...
12:15 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Η γη της ελιάς: Βεντέτα, Τιμωρία και Εκδίκηση «γράφουν» τον επίλογο

Έξι νέα teaser αποκαλύπτουν τις εξελίξεις – σοκ. Η συναρπαστική συνέχεια της αγαπημένης ...
11:30 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Παναγιώτης Στάθης στον ΑΝΤ1 – Η ανακοίνωση του σταθμού

Ο ANT1 υποδέχεται με χαρά, τον Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος επιστρέφει στο δυναμικό του, ενισχύον...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix