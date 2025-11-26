Grand Hotel: Η Αλίκη εξαφανίζεται – Τι θα δούμε απόψε

Η Αλίκη συγκρούεται με τον Ρήγα και λίγο αργότερα εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω της ένα ύποπτο σημείωμα, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Η εξαφάνισή της ανησυχεί και κινητοποιεί τους πάντες: πρόκειται για άλλη μια απαγωγή ή το έσκασε με τον Άρη που είναι κι εκείνος εξαφανισμένος;

Η Φρίντα πληγώνεται όταν διαβάζει το γράμμα με το οποίο ο Άρης εξομολογείται τον έρωτά του για την Αλίκη, συνειδητοποιώντας πόσο μάταια ήταν τα αισθήματα που έτρεφε για εκείνον.

Η Μέλινα, εξοργισμένη από τις αποκαλύψεις της Ελένης, διώχνει τον Χατζημήτρο με τον χειρότερο τρόπο και αφοσιώνεται στον προεκλογικό αγώνα του Χαραλάμπη.

Τα πράγματα για την Ελένη δεν είναι καλύτερα, καθώς η Αγγέλα, αγανακτισμένη με τις ραδιουργίες της, πετά τη βαλίτσα της έξω από το δωμάτιο του Νικόλα.

Η ένταση μεταξύ Ιορδάνη και Ελπίδας κορυφώνεται όταν αυτή του ανακοινώνει τα σχέδιά της να μετακομίσουν και να εργαστούν στη Λάρισα.

