GNTM: Όσα θα δούμε απόψε στη 2η μέρα Auditions

Νάντια Ρηγάτου

Media

GNTM: Όσα θα δούμε απόψε στη 2η μέρα Auditions

Δεύτερη μέρα Auditions και οι διαγωνιζόμενοι του GNTM ανεβαίνουν στη σκηνή της μόδας για να διεκδικήσουν όνειρα και φιλοδοξίες!

Η πρεμιέρα του GNTM 2025 (Παρασκευή 26/9) τα είχε όλα! Ομορφιά, θέληση, πόζες, catwalks, πρόσωπα που ξεχώρισαν, αλλά και σκληρό ανταγωνισμό, χορευτικά απρόοπτα, χιούμορ, δημιουργικές διαφωνίες στο «ναι» και στο «όχι».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Έντι Γαβριηλίδης, υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τους υποψήφιους και τις υποψήφιες GNTM 2025.

Το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των φετινών υποψήφιων φάνηκε ότι δυσκόλεψε αρκετές φορές τους κριτές. Όσοι πέρασαν στην επόμενη φάση των bootcamp έχουν ένα και μόνο καρδιοχτύπι, έναν και μόνο στόχο: να μπουν στο σπίτι του GNTM 2025!

Και απόψε, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, από το πρώτο λεπτό, οι διαγωνιζόμενοι θα νιώσουν επαγγελματίες μοντέλα: θα φωτογραφηθούν και θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο «ΝΑΙ»!

Οι Auditions πραγματοποιούνται σε τρεις ξεχωριστούς χώρους:

  • Studio φωτογραφήσεων, όπου οι διαγωνιζόμενοι δοκιμάζονται σε επαγγελματικές λήψεις.
  • Showroom μόδας, όπου μπορούν να επιλέξουν και να φορέσουν ρούχα, που αναδεικνύουν το στυλ τους.
  • Κεντρικός χώρος, όπου τους περιμένει η κριτική επιτροπή.

Στο δεύτερο χώρο, όμως, τους περιμένει μια ξεχωριστή έκπληξη: οι φίλοι και οι συγγενείς τους παρακολουθούν ζωντανά όλη τη διαδικασία της κριτικής!

Μαζί τους βρίσκεται η Γεωργία Μπέζα, το νέο πρόσωπο του GNTM, η οποία υποδέχεται, εμψυχώνει και στηρίζει τους διαγωνιζόμενους σε κάθε τους βήμα.

Δείτε εδώ το trailer της Παρασκευής 26/9:

 

Δείτε εδώ  το teaser για το 2ο επεισόδιο – Παρασκευή 26/9

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Σεπτέμβριο: Η ανακοίνωση για τις πληρωμές- Τι αναφέρει

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 22,9% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούνιο του 2025 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Έλαβε η Γη μήνυμα από ένα παράλληλο σύμπαν; – Τι πιστεύουν οι επιστήμονες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:26 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Θοδωρής Κυριακού: Ο νέος ρόλος του Προέδρου του Ομίλου Antenna στη γεωπολιτική και τις επενδύσεις

Στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έκανε πρεμιέρα μια πρωτοβουλ...
19:20 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Επιστρέφει απόψε με το «The Roadshow» – Πρώτος προορισμός η Σκιάθος

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, έπειτα από μία επιτυχημένη σεζόν με υπέροχα ταξίδια, τα οποία οι τηλε...
06:39 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Να με λες μαμά: Η συγκινητική αφιέρωση του Alpha στην Ηρώ Καριοφύλλη

Η νέα κοινωνική δραματική σειρά του Alpha, «Να με λες μαμά», έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτ...
05:48 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 26/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 26/9/2025.
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος