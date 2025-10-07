Φάρμα: Η ομάδα που θα ξεχορταριάσει καλύτερα θα κερδίσει ένα λαχταριστό έπαθλο – Τι θα δούμε απόψε

Στο χθεσινό επεισόδιο της Φάρμας η πράσινη ομάδα ηττήθηκε τόσο στο Παιχνίδι Προμηθειών όσο και στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας.

Η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη βρέθηκε στην άβολη θέση να επιλέξει ως 1ο μονομάχο την Ανδριανή Δεληγιώργη, η οποία με τη σειρά της διάλεξε για σύμμαχό της στον Αχυρώνα τον Λάμπρο Λιαμίρα, αφού αυτή την εβδομάδα θα μονομαχήσουν δύο ζευγάρια.

Ο Λάμπρος φάνηκε ότι αιφνιδιάστηκε από αυτή την εξέλιξη, ενώ στο συμβούλιο η ένταση κορυφώθηκε ανάμεσα στον Μιχαήλ Στέλιο και ορισμένα μέλη της ομάδας.

Απόψε, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, μια νέα μέρα ξεκινά και στις σκηνές το κλίμα παραμένει ψυχρό, μετά το χθεσινό συμβούλιο.

Τα μέλη της γαλάζιας ομάδας καταλήγουν να διαφωνούν έντονα με αφορμή, για ακόμα μία φορά, τις δουλειές στη Φάρμα και το γεγονός ότι ορισμένοι δεν έχουν αντιληφθεί τις υποχρεώσεις τους.

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τις δύο ομάδες στη δεύτερη αποστολή. Οι παίκτες θα πρέπει να καθαρίσουν τα χωράφια, που θα τους υποδείξει ο επιστάτης, από τα ξερόχορτα.

Η ομάδα που θα ξεχορταριάσει καλύτερα θα κερδίσει ένα λαχταριστό έπαθλο, που επιθυμούσε εδώ και καιρό.

Την επόμενη μέρα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους farmers στη 2η Δοκιμασία Ομαδικής Ασυλίας.

Πράσινοι και γαλάζιοι θα πρέπει να κουβαλήσουν αχυρόμπαλες χωρισμένοι σε ζευγάρια. Για την ηττημένη ομάδα θα ακολουθήσει Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, από την οποία θα προκύψει μόνο ένας νικητής, ο οποίος θα εξασφαλίσει ότι η θέση του δεν κινδυνεύει στην ερχόμενη μονομαχία του Αχυρώνα.

Το πρώτο ζευγάρι μονομάχων δε σκοπεύει να ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του και να αποκαλύψει τον μονομάχο που θα επιλέξει!

Δείτε εδώ το trailer του 8ου επεισοδίου – Τρίτη 7.10.2025: