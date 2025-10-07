Φάρμα: Η ομάδα που θα ξεχορταριάσει καλύτερα θα κερδίσει ένα λαχταριστό έπαθλο – Τι θα δούμε απόψε

Νάντια Ρηγάτου

Media

Φάρμα: Η ομάδα που θα ξεχορταριάσει καλύτερα θα κερδίσει ένα λαχταριστό έπαθλο – Τι θα δούμε απόψε

Στο χθεσινό επεισόδιο της Φάρμας η πράσινη ομάδα ηττήθηκε τόσο στο Παιχνίδι Προμηθειών όσο και στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας.

Η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη βρέθηκε στην άβολη θέση να επιλέξει ως 1ο μονομάχο την Ανδριανή Δεληγιώργη, η οποία με τη σειρά της διάλεξε για σύμμαχό της στον Αχυρώνα τον Λάμπρο Λιαμίρα, αφού αυτή την εβδομάδα θα μονομαχήσουν δύο ζευγάρια.

Ο Λάμπρος φάνηκε ότι αιφνιδιάστηκε από αυτή την εξέλιξη, ενώ στο συμβούλιο η ένταση κορυφώθηκε ανάμεσα στον Μιχαήλ Στέλιο και ορισμένα μέλη της ομάδας.

Απόψε, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, μια νέα μέρα ξεκινά και στις σκηνές το κλίμα παραμένει ψυχρό, μετά το χθεσινό συμβούλιο.

Τα μέλη της γαλάζιας ομάδας καταλήγουν να διαφωνούν έντονα με αφορμή, για ακόμα μία φορά, τις δουλειές στη Φάρμα και το γεγονός ότι ορισμένοι δεν έχουν αντιληφθεί τις υποχρεώσεις τους.

Ο επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τις δύο ομάδες στη δεύτερη αποστολή. Οι παίκτες θα πρέπει να καθαρίσουν τα χωράφια, που θα τους υποδείξει ο επιστάτης, από τα ξερόχορτα.

Η ομάδα που θα ξεχορταριάσει καλύτερα θα κερδίσει ένα λαχταριστό έπαθλο, που επιθυμούσε εδώ και καιρό.

Την επόμενη μέρα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους farmers στη 2η Δοκιμασία Ομαδικής Ασυλίας.

Πράσινοι και γαλάζιοι θα πρέπει να κουβαλήσουν αχυρόμπαλες χωρισμένοι σε ζευγάρια. Για την ηττημένη ομάδα θα ακολουθήσει Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, από την οποία θα προκύψει μόνο ένας νικητής, ο οποίος θα εξασφαλίσει ότι η θέση του δεν κινδυνεύει στην ερχόμενη μονομαχία του Αχυρώνα.

Το πρώτο ζευγάρι μονομάχων δε σκοπεύει να ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του και να αποκαλύψει τον μονομάχο που θα επιλέξει!

Δείτε εδώ το trailer του 8ου επεισοδίου – Τρίτη 7.10.2025:  

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 300.000 ασθενείς στην Ευρώπη βασίζονται σε φάρμακα που προέρχονται από ανθρώπινο πλάσμα

Ύπνος: Τινάζεστε απότομα όταν κοιμάστε; Τι μπορεί να σημαίνει, σύμφωνα με ειδικούς

Μεγάλη αύξηση στις γονικές παροχές και δωρεές: Δέλεαρ το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ – Ποιες είναι οι παγίδες

Εμπορικές σχέσεις Σαουδικής Αραβίας- Ελλάδας: Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Γυναίκα που έτρωγε μπριζόλα κάθε μέρα προειδοποιεί τον σοκαριστικό αντίκτυπο που είχε στη υγεία της
περισσότερα
21:53 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Alpha: «Το σόι σου» επιστρέφει – Τι άλλαξε 6 χρόνια μετά;

Το πιο αγαπημένο «ΣΟΪ» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει! Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι...
21:27 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Σέρρες: Διπλό απολαυστικό επεισόδιο με Στάθη Κόικα και Γεράσιμο Σκιαδαρέση έρχεται απόψε στις 22:30 στον ΑNT1

Κωμικοτραγικές καταστάσεις έρχονται στις “Σέρρες” απόψε στις 22:30 στον Αντ1. Ο Μι...
20:42 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Grand Hotel: Η Κυβέλη εκλιπαρεί τον Ρήγα να σώσει την Αλίκη με κάθε τρόπο

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις ...
20:20 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η έλξη Χάρι και Ελβίρας είναι πια έντονη και αμοιβαία- ‘Ολες οι εξελίξεις

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της εβδομάδας στη νέα σειρά του Mega HOTΕΛ ΕΛVIRA. Το «HOTΕΛ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης