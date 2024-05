Eurovision 2024: Ξεσήκωσε το κοινό η Μαρίνα Σάττι με το «Zari» – Δείτε την εμφάνισή της

Στο Μάλμε της Σουηδίας χτυπάει η «καρδιά» της Eurovision, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο Β’ ημιτελικός του μουσικού διαγωνισμού, ο οποίος μεταδίδεται σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1. Η Ελλάδα «ρίχτηκε» στη μάχη με την Μαρίνα Σάττι, προκειμένου να διεκδικήσει ένα από τα δέκα εισιτήρια του μεγάλου τελικού του Σαββάτου.

Η Μαρίνα Σάττι έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω της όλα τα βλέμματα και θεωρείται ένα από τα φετινά μεγάλα φαβορί, ενώ τα στοιχήματα δείχνουν ότι η εκπρόσωπος της Ελλάδας θα βρίσκεται μέσα στην δεκάδα του τελικού.

Τη μουσική του τραγουδιού «ZARI», που παντρεύει σύγχρονα, παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία, συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister. Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

MARINA SATTI THE EUROVISION WINNER THAT YOU ARE pic.twitter.com/b4vjJB0AsK

— artan (@BebesSatellite) May 9, 2024