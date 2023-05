Εκλογές 2023: Οι αλλαγές στο φινάλε των μεγάλων σόου

Τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό των καναλιών και ειδικότερα στο φινάλε των μεγάλων σόου φέρνουν οι εκλογές.

Η μετάθεση του δεύτερου γύρου της εκλογικής αναμέτρησης από τις 2 Ιουλίου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, στις 25 Ιουνίου αλλάζει τα δεδομένα για το «Survivor all star» στον ΣΚΑΪ, αλλά και για το «Just the 2 of us» στον Alpha. Ο τελικός του ριάλιτι επιβίωσης επρόκειτο να διεξαχθεί ζωντανά την Τετάρτη 28 Ιουνίου, ξεκινώντας όμως τα τελευταία επεισόδια των κρίσιμων δοκιμασιών και των ημιτελικών από την Κυριακή 25 Ιουνίου.

Το εν λόγω επεισόδιο, όπως αναφέρει η Reallife θα δώσει τη θέση του στην εκλογική βραδιά και έτσι ο προγραμματισμός για τα τέσσερα τελευταία επεισόδια του «Survivor» τινάζεται στον αέρα. Στον ΣΚΑΪ ψάχνουν εναλλακτικά ενδεχόμενα, με πιθανότερο να μετακινήσουν τον τελικό του «Survivor» μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την Τετάρτη 5 Ιουλίου, εκδοχή που απαιτεί επιπλέον τέσσερα επεισόδια και αυξάνει σημαντικά το κόστος.

Από την άλλη, το «Just the 2 of us», που επρόκειτο να ρίξει αυλαία αμέσως μετά τις εκλογές, το Σάββατο 8 Ιουλίου, θα τελειώσει νωρίτερα, με τον μεγάλο τελικό να προγραμματίζεται τελικά για το Σάββατο 1η Ιουλίου.