Μπαράζ αλλαγών στον ΑΝΤ1 και restart στην ψυχαγωγία

Το «5Χ5» ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου και στη θέση του έρχεται καθημερινά το «Flathunters». Πρεμιέρα για το «Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, με βάση τη Reallife.

Mε αλλαγές στο πρόγραμμα και ανασχεδιασμό ζωνών προχωρά ο ΑΝΤ1 στο δεύτερο μισό της σεζόν, με στόχo το ολικό restart στον τομέα της ψυχαγωγίας.

Στο πλαίσιο αυτό, μια σημαντική ανακατάταξη έρχεται προσεχώς στην απογευματινή ζώνη, η οποία προκάλεσε έντονο προβληματισμό στον ΑΝΤ1. Το κανάλι εξέτασε διάφορα σενάρια για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και έλαβε την οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «5Χ5» θα ολοκληρώσει πρόωρα τη σεζόν, με την αυλαία να πέφτει στα τέλη Φεβρουαρίου. Έπειτα από πέντε σεζόν στον αέρα του ΑΝΤ1, αρχικά με τον Μάρκο Σεφερλή και στη συνέχεια με τον Θάνο Κιούση, το «5Χ5» παρουσίασε έντονα σημάδια κόπωσης που οδήγησαν τον ΑΝΤ1 στην απόφαση να το αποσύρει από το πρόγραμμά του.

Τα δικαιώματα του φορμάτ παραμένουν στο κανάλι του Αμαρουσίου, ενώ ξεκινούν ήδη συζητήσεις με τον Θ. Κιούση για την αξιοποίησή του σε άλλο ψυχαγωγικό project. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι ο δημοφιλής showman να αναλάβει σημαντικό ρόλο στο «Your face sounds familiar», χωρίς ακόμα να έχει «κλειδώσει» αν θα είναι ο παρουσιαστής ή ένας από τους κριτές.

Στο slot της απογευματινής ζώνης, στην οποία μεταδίδεται το τηλεπαιχνίδι «5Χ5», θα πάρει θέση το «Flathunters». Το νέο ριάλιτι με τους μεσίτες αρχικά προοριζόταν για την απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, ωστόσο ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να το «ρίξει» στην αρένα του καθημερινού προγράμματος, με την προσδοκία να μπει σφήνα στο «Deal» και στο «The chase» και να διεκδικήσει υψηλότερα μερίδια τηλεθέασης στη ζώνη lead-in του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Το «Flathunters» θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές Μαρτίου στο slot των 17:30. Σε δεύτερο χρόνο, στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 θα ενταχθεί και το «Κάτι ψήνεται», που βρίσκεται σε φάση γυρισμάτων και θα είναι έτοιμο για προβολή τον Απρίλιο.

Στο πλαίσιο του restart στην ψυχαγωγία εντάσσεται και το νέο πρωινό που αναλαμβάνει η Κατερίνα Καραβάτου τα Σαββατοκύριακα. Η εκπομπή με τίτλο «Σαββατοκύριακο παρέα» θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου στις 8:50 και έως τις 12:30. Στο πλευρό της Κ. Καραβάτου θα βρίσκονται η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισσίρης, ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο Λευτέρης Κουμαντάκης.