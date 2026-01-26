Μπαράζ αλλαγών στον ΑΝΤ1 και restart στην ψυχαγωγία

Σύνοψη από το

  • Ο ΑΝΤ1 προχωρά σε ανασχεδιασμό ζωνών και μπαράζ αλλαγών στο δεύτερο μισό της σεζόν, με στόχο το ολικό restart στην ψυχαγωγία. Το «5Χ5» ολοκληρώνεται πρόωρα στα τέλη Φεβρουαρίου.
  • Στη θέση του «5Χ5» έρχεται καθημερινά το νέο ριάλιτι «Flathunters», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές Μαρτίου.
  • Πρεμιέρα για το «Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου στις 31 Ιανουαρίου, ενώ συζητήσεις γίνονται με τον Θάνο Κιούση για αξιοποίησή του σε άλλο ψυχαγωγικό project.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

ANT1

Το «5Χ5» ολοκληρώνεται στα τέλη Φεβρουαρίου και στη θέση του έρχεται καθημερινά το «Flathunters». Πρεμιέρα για το «Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, με βάση τη Reallife.

Mε αλλαγές στο πρόγραμμα και ανασχεδιασμό ζωνών προχωρά ο ΑΝΤ1 στο δεύτερο μισό της σεζόν, με στόχo το ολικό restart στον τομέα της ψυχαγωγίας.

Στο πλαίσιο αυτό, μια σημαντική ανακατάταξη έρχεται προσεχώς στην απογευματινή ζώνη, η οποία προκάλεσε έντονο προβληματισμό στον ΑΝΤ1. Το κανάλι εξέτασε διάφορα σενάρια για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και έλαβε την οριστική απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «5Χ5» θα ολοκληρώσει πρόωρα τη σεζόν, με την αυλαία να πέφτει στα τέλη Φεβρουαρίου. Έπειτα από πέντε σεζόν στον αέρα του ΑΝΤ1, αρχικά με τον Μάρκο Σεφερλή και στη συνέχεια με τον Θάνο Κιούση, το «5Χ5» παρουσίασε έντονα σημάδια κόπωσης που οδήγησαν τον ΑΝΤ1 στην απόφαση να το αποσύρει από το πρόγραμμά του.

Τα δικαιώματα του φορμάτ παραμένουν στο κανάλι του Αμαρουσίου, ενώ ξεκινούν ήδη συζητήσεις με τον Θ. Κιούση για την αξιοποίησή του σε άλλο ψυχαγωγικό project. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι ο δημοφιλής showman να αναλάβει σημαντικό ρόλο στο «Your face sounds familiar», χωρίς ακόμα να έχει «κλειδώσει» αν θα είναι ο παρουσιαστής ή ένας από τους κριτές.

Στο slot της απογευματινής ζώνης, στην οποία μεταδίδεται το τηλεπαιχνίδι «5Χ5», θα πάρει θέση το «Flathunters». Το νέο ριάλιτι με τους μεσίτες αρχικά προοριζόταν για την απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, ωστόσο ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να το «ρίξει» στην αρένα του καθημερινού προγράμματος, με την προσδοκία να μπει σφήνα στο «Deal» και στο «The chase» και να διεκδικήσει υψηλότερα μερίδια τηλεθέασης στη ζώνη lead-in του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Το «Flathunters» θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές Μαρτίου στο slot των 17:30. Σε δεύτερο χρόνο, στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 θα ενταχθεί και το «Κάτι ψήνεται», που βρίσκεται σε φάση γυρισμάτων και θα είναι έτοιμο για προβολή τον Απρίλιο.

Στο πλαίσιο του restart στην ψυχαγωγία εντάσσεται και το νέο πρωινό που αναλαμβάνει η Κατερίνα Καραβάτου τα Σαββατοκύριακα. Η εκπομπή με τίτλο «Σαββατοκύριακο παρέα» θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου στις 8:50 και έως τις 12:30. Στο πλευρό της Κ. Καραβάτου θα βρίσκονται η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισσίρης, ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο Λευτέρης Κουμαντάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χωρίς καμία αξιοκρατική διαδικασία η τοποθέτηση γιατρών στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας

Ποια κίνηση στον αυχένα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για εγκεφαλικό – Τι να προσέχουμε

Αλλάζει η χρηματοοικονομική αγορά στα προϊόντα της και στη γλώσσα της-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά η τιμή του -Ποιοι είναι οι λόγοι εκτόξευσής του σύμφωνα με τους ειδι...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:20 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση (25/1): Ποιες πρωινές εκπομπές πήραν προβάδισμα την Κυριακή;

Με αμείωτη ένταση συνεχίστηκε η «μάχη» στην πρωινή ζώνη την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, όπως φαίνετ...
11:00 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 26/1/2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Δευτέρα 26 ...
10:05 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 26/1/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ  
09:49 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ανδρέας Γεωργίου – Γιώργος Παρτσαλάκης: Θα συνεργαστούν και σε τέταρτη σειρά

Ολοταχώς και για τέταρτη στη σειρά συνεργασία οδεύουν ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Γιώργος Παρτσαλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι