Απογραφή ανελκυστήρων: Λήγει σήμερα η προθεσμία – Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες

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Λήγει οριστικά σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπει δεύτερη παράταση. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση έως το τέλος Ιουνίου.

Οι υπόχρεοι πραγματοποιούν την απογραφή μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Η διαδικασία αφορά ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κτίρια μεικτής χρήσης, ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρώο.

Τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν ολοκληρώσει την απογραφή αντιμετωπίζουν διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα:

1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας

για κτίρια κατοικίας 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή κτίρια μεικτής χρήσης

για επαγγελματικά κτίρια ή κτίρια μεικτής χρήσης 5.000 ευρώ για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό

Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Στην πράξη, οι ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα.

Από αύριο, 1η Ιουλίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.