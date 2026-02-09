Alpha: Οι σειρές επιστρέφουν στην αρχική τους θέση

Έπειτα από δύο εβδομάδες έκτακτων αλλαγών και ανατροπών, η prime time του Alpha βρίσκει τον… εαυτό της, με τις σειρές να επιστρέφουν στην αρχική τους θέση, σύμφωνα με την Reallife.

Από τη Δευτέρα, το «Να μ’ αγαπάς» παραμένει στις 20:00 με μονό επεισόδιο και ο «Άγιος έρωτας» ακολουθεί στις 21:00.

Μία ακόμα ημέρα μετάδοσης για το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, όπως και στην αρχή της σεζόν.

Αντίστοιχα, το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» παίρνει την αρχική του θέση, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30, ενώ προστίθεται και μία ακόμα ημέρα μετάδοσης, την Παρασκευή στις 22:30.