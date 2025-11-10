Άγιος έρωτας: Ο πατήρ Νικόλαος σώζει τη Δώρα από τις φλόγες, απόψε στις 21:00 στον Alpha

Ο πατήρ Νικόλαος φθάνει την κατάλληλη στιγμή στο φλεγόμενο σπίτι της Ολυμπίας και σώζει τη Δώρα, ενώ η Χριστίνα υποδεικνύει στον ενωμοτάρχη το σωστό μέρος που είναι θαμμένος ο Βλάσης και αναλαμβάνει όλη την ευθύνη στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Πέτρος κατηγορεί τη Χλόη ότι διαλύει την οικογένειά τους για χάρη της μικρής Ελευθερίας, φτάνοντας να την απειλήσει ακόμη κι ότι θα πάρει τον μικρό Κυριάκο και θα φύγει.

Η Χλόη, παρά το σοκ, μένει προσηλωμένη στον έναν και μοναδικό της στόχο που είναι η ασφάλεια της κόρης της. Η Σοφία εμφανίζεται στην Αναστασία δήθεν μεταμελημένη και προσπαθεί να την πείσει πως όχι μόνο δεν θέλει το κακό της αλλά έχει την πρόθεση να μη σταθεί εμπόδιο πια στη σχέση της με τον Χάρη.

Η Δέσποινα, επιστρέφοντας στο σπίτι της Ολυμπίας μαζί με τον πατέρα Νικόλαο, βλέπουν τη φωτιά και ο πατήρ Νικόλαος χωρίς δεύτερη σκέψη ορμάει στο φλεγόμενο σπίτι, βρίσκει τη Δώρα αναίσθητη και την σώζει.

Ο Νικηφόρος οδηγεί τους άντρες του και τη Χριστίνα στο σημείο που τους υπέδειξε, όπου σύντομα ξεθάβουν το πτώμα του Βλάση.

Ο Στέφανος ζητά από τον Πέτρο να κάνουν κι άλλες παράνομες εισαγωγές εμπορευμάτων, ώστε να εκδικηθεί τον Παύλο που «μπλόκαρε» την παραγγελία αρωμάτων της Ειρήνης.

