Άγιος έρωτας: Η Χλόη δεν μπορεί να σβήσει τα συναισθήματά της για τον π. Νικόλαο

Η Χλόη, όσο κι αν προσπαθεί, δεν μπορεί να σβήσει αυτό που νιώθει για τον πατέρα Νικόλαο, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο σφίγγει, όταν η Μάρω πηγαίνει στη χωροφυλακή. Η Σοφία αρνείται να δεχθεί τα αποτελέσματα εγκυμοσύνης που της δίνει ο Χάρης.

 Τι θα δούμε απόψε:

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εγκυμοσύνης της Σοφίας φέρνουν σε νέα αντιπαράθεση τον Χάρη και τον Παύλο. Η Ειρήνη ζητά από τον Κλεάνθη το κεφάλαιο για τη νέα της επιχείρηση, κι εκείνος, προκειμένου να τη βοηθήσει, καταφεύγει πάλι στις παλιές του συνήθειες.

Η Δώρα και ο Αργύρης επιστρέφουν από το Μαύρο Λιθάρι, αφού πρώτα εκείνη γνωστοποιεί στον Θόδωρο και την Πελαγία τις προθέσεις της να πουλήσει το κτήμα. Η κλονισμένη υγεία της Πετρούλας ανησυχεί τη Βιργινία, αλλά και τη Θάλεια, η οποία τής ζητά να φύγει προσωρινά από το σπίτι.

Η Άννα αποκαλύπτει στην Ελένη τα πραγματικά της συναισθήματα για τον Νικηφόρο, την ίδια στιγμή που η νέα διευθύντρια του Γυμνασίου Θηλέων κάνει την εμφάνισή της στο γυμνάσιο.

Κι ενώ η Χλόη αποφασίζει να επιστρέψει στη Στέρνα και να διεκδικήσει νομικά το παιδί της, ο κλοιός γύρω από τον Παύλο σφίγγει, καθώς η Μάρω αποφασίζει να καταθέσει εναντίον του.

Δείτε το trailer

Δείτε αποσπάσματα

Νικηφόρος – Μάρω

Χλόη – πατήρ Νικόλαος

