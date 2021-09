Αυτά είναι μερικά από τα καλύτερα μουσικά ντοκιμαντέρ

– “Amy” (2015)

Η τραγική ιστορία της Amy Winehouse με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τη βουλιμία και τα μίντια που την κυνηγούσαν.

– “George Harrison: Living In The Material World” (2011)

Χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να φτιαχτεί αυτό το έργο τρισήμιση ωρών από τον περίφημο Martin Scorsese, που εξερευνά το μεγαλείο και το ταλέντο του George Harrison.



– “Gimme Shelter” (1970)

Σκηνοθετημένο από τον Albert Maysles και τον David Maysles. Από τις καλύτερες στιγμές των Rolling Stones αλλά και τις πιό τραγικές με την χαοτική συναυλία στο Altamont.



– “Metallica: Some Kind Of Monster” (2004)

Μία σε βάθος επισκόπηση του μεγάλου συγκροτήματος του heavy metal.



– “Woodstock” (1970)

Το επικό φιλμ που όλοι οι φίλοι της μουσικής θα πρέπει να έχουν δει!



Και η λίστα συμπληρώνεται με τους παρακάτω τίτλους:

– “20 Feet From Stardom” (2013)

– “20,000 Days On Earth” (2014)

– “A Band Called Death” (2012)

– “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” (2021)

– “Anvil! The Story Of Anvil” (2008)

– “Beyoncé: Homecoming” (2019)

– “Biggie & Tupac” (2002)

– “Bob Dylan: Don’t Look Back” (1967)

– “Bros: After The Screaming Stops” (2018)

– “Dave Chapelle’s Block Party” (2005)

– “Dig!” (2004)

– “Freestyle: The Art Of Rhyme” (2000)

– “Gaga: Five Foot Two” (2017)

– “I Am Trying To Break Your Heart: A Film About Wilco” (2002)

– “Janis: Little Girl Blue” (2015)

– “Kurt Cobain: Montage Of Heck” (2015)

– “Madonna: Truth Or Dare” (1991)

– “Meeting People Is Easy” (1998)

– “Miss Americana” (2020)

– “Oasis: Supersonic” (2016)

– “Poly Styrene: I Am A Cliché” (2021)

– “Risky Roadz 0121” (2021)

– “Rhyme & Reason” (1997)

– “Searching For Sugar Man” (2012)

– “Shut Up And Play The Hits” (2012)

– “Sound City” (2013)

– “Stop Making Sense” (1984)

– “Summer Of Soul (…Or When The Revolution Could Not Be Televised)” (2021)

– “The Decline Of Western Civilisation Pt II: The Metal Years” (1988)

– “The Filth And The Fury” (2000)

– “The Kids Are Alright” (1979)

– “The Last Waltz” (1978)

– “The Wrecking Crew” (2008)

– “Tina” (2021)

– “Wattstax” (1973)

– “What Happened, Miss Simone?” (2015)

– “Whitney” (2018)

(1999)Όταν το 1996 σχηματίστηκε το Κουβανέζικο μουσικό σύνολο από τον Ry Cooder, πήγε στη Νέα Υόρκη για τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις. Εκεί τους περίμενε με την κάμερα στο χέρι ο Γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders.