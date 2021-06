MasterChef: Πού βρίσκονται και τι κάνουν οι προηγούμενοι νικητές

Η αντίστροφη μέτρηση για να μάθουμε τον νέο MasterChef έχει ξεκινήσει, καθώς Διονύσης και Μαργαρίτα κονταροχτυπιούνται στις δοκιμασίες με στόχο τον τίτλο, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο. Ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού μαγειρικής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, στις 21:00 και ο νικητής θα ανακοινωθεί σε live μετάδοση.

Ωστόσο, λίγα 24ωρα πριν μάθουμε τον νέο νικητή του MasterChef, ας ξαναθυμηθούμε τους προηγούμενους.Άκης Πετρετζίκης, Λάμπρος Βακιάρος, Τιμολέων Διαμαντής , Μανώλης Σαρρής και Σταύρος Βαρθαλίτης. Ο καθένας διέγραψε τη δική του πορεία μετά τον τίτλο στο MasterChef., ενώ ήδη έχουν περάσει έντεκα χρόνια από τη στιγμή που το πρώτο MasterChef προβλήθηκε από την ελληνική τηλεόραση και μπήκε στη ζωή μας.

Άκης Πετρετζίκης - 2010

Ήταν το 2010 που το πρώτο MasterChef μεταδόθηκε μέσα από τη συχνότητα του Mega. Νικητής αναδείχθηκε ο Άκης Πετρετζίκης. Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του στο προσωπικό του site, μετά τη νίκη ακολούθησε η καθημερινή στήλη μαγειρικής στην πρωινή εκπομπή του MEGA “Το Πρωινό Μου”, από το 2010 έως το 2014. Τις σεζόν 2014-15-, 2015-16 παρουσίαζε την καθημερινή εκπομπή μαγειρικής “Καν’ το όπως ο Άκης”, από το MEGA αλλά και μία εβδομαδιαία εκπομπή με τίτλο “Ιστορίες από τη Λίστα”. Επίσης, παράλληλα με την τηλεόραση, τo 2012 και για τα επόμενα 2 χρόνια ήταν ο Head Chef στο εστιατόριο του chef Michel Roux.

Το 2017, παρουσίαζε στην Κύπρο την απογευματινή εκπομπή "Μια βαλίτσα γεύσεις" ενώ την ίδια χρονιά, προβαλλόταν από τον Alpha to πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι μαγειρικής “Ready Steady Cook”. To 2018, τον βρίσκει στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ να παρουσιάζει την εκπομπή "Kitchen Lab", ενώ, ακριβώς έναν χρόνο μετά, ο Άκης έγινε κριτής στο reality ζαχαροπλαστικής του Alpha "Bake Off Greece" ενώ παράλληλα παρουσίαζε το "Kitchen Lab". Ταυτόχρονα, είχε και την ομότιτλη εβδομαδιαία διαδικτυακή εκπομπή του, η οποία προβάλλεται στο ελληνικό κανάλι στο YouTube, αλλά και την εκπομπή “Akis Kitchen”, στο αγγλικό κανάλι. Ακολούθησε η συνεργασία με την εταιρεία Fresh One Productions η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, που επισφραγίστηκε με την ανάρτηση ενός video με συνταγή του Άκη, στο δίκτυο του Food Tube του διάσημου chef Jamie Oliver. Πλέον, ο Άκης είναι ένας από τους 15 επίσημους συνεργάτες του δικτύου.

Από το 2018 έως σήμερα δίνει ραντεβού κάθε σαββατοκύριακο με τους φίλους του μέσα από τη συχνότητα του ALPHA και την εκπομπή του «Kitchen Lab» η οποία εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού. Το 2019, μέσα από τον ALPHA, ο Άκης παρουσιάζει ακόμη μια ταξιδιωτική εκπομπή γεμάτη ξεχωριστές γεύσεις και υπέροχους προορισμούς με τίτλο «Akis' Food Tour». Το 2020, συμμετέχει ως συμπαρουσιαστής στην εκπομπή «Ready Steady Cook» του Βρετανικού τηλεοπτικού σταθμού BBC One. Επιπλέον, συμβαδίζοντας με τις τάσεις της εποχής, ο Άκης διατηρεί ανοιχτή καθημερινή επικοινωνία με τους φίλους του που τον ακολουθούν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram, Twitter, Viber, Pinterest, και TikTok.

Δεν άργησαν να έρθουν και οι εκδοτικές εταιρίες οι οποίες του πρότειναν συνεργασία. Κάπως έτσι, το 2014, κυκλοφόρησε το πρώτο περιοδικό μαγειρικής με την υπογραφή του, ενώ μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς, εκδόθηκε και το πρώτο του βιβλίο μαγειρικής "Αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις". Ακολούθησε το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο "Μόνο Σοκολάτα" τον Νοέμβριο του 2016. Μέσα στο 2017, το τρίτο βιβλίο του παίρνει σάρκα και οστά με θέμα τα αγαπημένα σε όλους κέικ. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε το περιοδικό μαγειρικής, μία τριμηνιαία πολυτελή έκδοση η οποία σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες τόσο των αρχάριων όσο και των πιο προχωρημένων φίλων της μαγειρικής. Τον Δεκέμβριο του 2017 δημιούργησε το βιβλίο "Piece of Cake" κι έναν χρόνο μετά το βιβλίο "Η δική μου ελληνική κουζίνα" το οποίο κυκλοφορεί και στα αγγλικά. Το 2019 ακολούθησε το βιβλίο "Street Food", το οποίο το 2020 αποσπά το βραβείο κοινού στην κατηγορία «Ευ Ζην» στα Public Book Awards. Μέσα από τις σελίδες του, ο Άκης δείχνει πώς μπορεί κανείς να ετοιμάσει τις δικές του street food συνταγές στην κουζίνα του σπιτιού του!

Λάμπρος Βακιάρος - 2017

Ο νέος MasterChef αναδείχθηκε μέσα από τη συχνότητα του Star το 2017. Ήταν ο Λάμπρος Βακιάρος, τον οποίο βλέπουμε καθημερινά να μαγειρεύει στην πρωινή εκπομπή του Star "Στη φωλιά των Κου Κου" μόνο με την Κατερίνα Καραβάτου πλέον, μετά την αποχώρηση του Κρατερού Κατσούλη. Παράλληλα, δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, επιχειρηματικά με κέντρο το φαγητό, τη μαγειρική και το wellness με στόχο την εκπαίδευση όλων στον τρόπο που τρώμε. Κυκλοφόρησε τη σειρά μπαχαρικών FLAVORITS. Ο ίδιος σε συνέντευξή του τον Φεβρουάριο του 2021 είπε πως το MasterChef δεν ήταν στα πλάνα του. «To «Master Chef», δεν υπήρχε στο πλάνο», θυμάται. «Εκείνη την περίοδο δεν ήμουν δεσμευμένος σε μια δουλειά. Σε μια συζήτηση, μια φίλη πέταξε την ιδέα. Στην αρχή δεν το πήρα ζεστά. Μετά σκέφτηκα "τι έχω να χάσω;". Έκανα την αίτηση και το ξέχασα.

Ήταν Φεβρουάριος του 2017. Προτού κάνω την αίτηση, είχα κλείσει εισιτήριο να φύγω για Αμερική, τον Απρίλιο. Είχα κάποιες οικονομίες και είχα αποφασίσει να πάω να δοκιμάσω την τύχη μου εκεί. Με τα πολλά, μου ήρθε μήνυμα από την εκπομπή που έλεγε: "Ελάτε την τάδε μέρα και ώρα με ένα πιάτο". Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα τους σεφ γιατί δεν είχα δουλέψει πολύ στην Ελλάδα... Όταν πήγα το πιάτο μου στην κρύα οντισιόν, την πρώτη φορά, δεν είχα καταλάβει ποιος είναι ο σεφ και ποιος ο δημοσιογράφος από την παραγωγή. Είχα πέσει στον Σωτήρη Κοντιζά και παρεμπιπτόντως είχα φτιάξει ένα ασιατικό πιάτο. Πέρασα από το πρώτο στάδιο στις οντισιόν. Στις 17 Απριλίου ήταν η μέρα που θα μπαίναμε στο bootcamp των 50. Είχα δύο επιλογές. Ή θα έφευγα στην Αμερική ή θα έκαιγα το εισιτήριο και θα πήγαινα στο «Master Chef». Πήγα. Πήρα τρία "ναι", μπήκα στο σπίτι και έφτασα εκεί που έφτασα" είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο Λάμπρος Βακιάρος.

Τιμολέων Διαμαντής 2018 Σε ανάρτησή του στο instagram τον Φεβρουάριο του 2020 έγραφε μεταξύ άλλων: "Χρόνια προσπαθώ να βρεθώ σε εστιατόρια υψηλού γαστρονομικού επιπέδου, έστω και για λίγο, αφιλοκερδώς. Μετά από τόσα χρόνια με πολλές απογοητεύσεις, λάθη, κακές επιλογές και συγκυρίες, τα κατάφερα... Στα 30 μου...". Ο Τιμολέων Διαμαντής αναδείχθηκε νικητής του MasterChef το 2018, που προβαλλόταν από την τηλεόραση του Star. Μετά τη νίκη του, ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους στην Αμερική, στον Καναδά και στην Κύπρο, ενώ έχει φτιάξει κι αυτός το δικό του κανάλι στο Youtube, στο οποίο παρουσιάζει τις δικές του συνταγές. Στον προσωπικό του ιστότοπο γράφει σχετικά με το τι ακολούθησε μετά τη νίκη του MasterChef: "Τότε ανακάλυψα ότι το τέλος του παιχνιδιού ήταν μόνο η αρχή. Ακολούθησαν events τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και φυσικά μαγειρικά ταξίδια, καθώς η ήδη υπάρχουσα γνώση δεν είναι ποτέ αρκετή για την εξέλιξη". O Tιμολέων την άνοιξη του 2019 έφυγε για σεζόν στην Κρήτη, όπου εργάστηκε σ’ ένα εστιατόριο, το οποίο ξύπνησε μέσα του την παραδοσιακή του πλευρά. Έκτοτε, το ενδιαφέρον και η προσπάθεια για τη σύζευξη της παραδοσιακής με τη μοντέρνα κουζίνα, έγινε ένας από τους κύριους στόχους του. Σ’ αυτό φυσικά συνέβαλε η γενέτειρά του το Πήλιο και η ενασχόληση της οικογένειάς του με τα βότανα και την καλλιέργεια της γης. Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων "το φθινόπωρο του 2019 δέχτηκα πρόταση να λάβω μέρος σ’ ένα διαγωνισμό στο Μαϊάμι δίπλα σ’ έναν καταξιωμένο Έλληνα σεφ, κερδίζοντας και εκεί την πρώτη θέση. Κάνοντας ένα σύντομο πέρασμα από τη Φιλανδία, συνέχισα την πορεία μου σε ένα από τα δημοφιλέστερα εστιατόρια της Σουηδίας και του κόσμου, το Daniel Berlin Krog, με 2 αστέρια Michelin, το οποίο αποτελεί όνειρο πολλών μαγείρων. Έπειτα από το πέρας της πρακτικής μου εκεί, δέχτηκα και πρόταση να εργαστώ, όμως ο ερχομός της πανδημίας είχε άλλα σχέδια για μένα. Μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας, το καλοκαίρι του 2020, η αγάπη μου για την παράδοση, οδήγησε τα βήματά μου στο project της Φάρμας. Το όνειρο της σύζευξης της παραδοσιακής και της μοντέρνας κουζίνας έγινε απτό, στην καρδιά του Πηλίου. Φυσικά ο “πειρασμός” του YouTube δεν άργησε να με καταβάλει. Αφού πήρα την απόφαση για τη δημιουργία του δικού μου καναλιού, άρχισα να διαμορφώνω το studio μου ή καλύτερα το εργαστήριό μου. Με vintage επιρροές και φτιαγμένο από Ελληνικά υλικά, όπως το τοπικό τούβλο “Τσαλαπάτα”, στήθηκε μια επιχείρηση, η οποία έχει ως στόχο να παρουσιάζει φαγητά απλά, προσιτά και ποιοτικά με αξιόλογα τοπικά και όχι μόνο προϊόντα" τονίζει στο βιογραφικό του ο Τιμολέων.