Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς της Marvel, Loki, με το Disney Plus να δίνει στη δημοσιότητα δύο καινούρια τρέιλερ υπό την μορφή TV Spots.

Οι φαν της Marvel περιμένουν πως και πως τη σειρά καθώς ο αδερφός του Thor, Loki, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χίντλστον, είναι από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες του σύμπαντος της Marvel. Μάλιστα μετά την επιτυχία που γνώρισαν οι δύο πρόσφατες σειρές του Disney Plus (WandaVision και Falcon and the Winter Soldier), οι φαν της Marvel είναι σίγουροι πως δεν θα απογοητευτούν από την πλοκή του "Loki"

Στα δύο τρέιλερ αποκαλύπτονται νέα πλάνα από τη σειρά, αλλά και πληροφορίες για την αποστολή που θα έχει ο Loki με τη μυστηριώδη οργάνωση TVA (Time Variance Authority), η οποία υφίσταται εκτός του χωροχρόνου και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του timeline.

Η TVA δίνει στον Loki δύο επιλογές. Ή να "διαγραφεί" εντελώς η ύπαρξή του ή να τους βοηθήσει να "επισκευάσουν" το timeline, προκειμένου να σταματήσουν μια μεγαλύτερη επερχόμενη απειλή. Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες έγινε γνωστή μία πληροφορία, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον ως παράξενη. Η πληροφορία αυτή αναφέρει πως η τρίτη σειρά του Disney Plus έχει εμπνευστεί, μεταξύ άλλων, και από τα... Τελετάμπις.

Δείτε τα δύο καινούρια τρέιλερ:

Η νέα σειρά της Marvel, "Loki" θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Ιουνίου αποκλειστικά στο Disney Plus