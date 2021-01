Αυξάνεται ραγδαία η σοδειά των ριάλιτι το αμέσως επόμενο διάστημα, με τη σταδιακή προσθήκη του «MasterChef» στο Star, του «Battle of the couples» στον Alpha και της «Φάρμας» στον ΑΝΤ1. Στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα βρίσκεται το «MasterChef» με στόχο να «κόψει» τη φόρα του «Survivor» και να επαναφέρει το Star στην πρώτη γραμμή του ανταγωνισμού. Η αυλαία του μαγειρικού ριάλιτι, που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, θα υψωθεί τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 21:00, με αυξημένη διάρκεια, που θα αγγίζει το τρίωρο. Ανάμεσα στις πολλές αλλαγές που θα έχει φέτος το μαγειρικό ριάλιτι είναι και η συχνότητα μετάδοσης, η οποία θα περιοριστεί σε τρία επεισόδια. Για τις πρώτες εβδομάδες των οντισιόν, το «MasterChef» θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00 (και σε επανάληψη τις Κυριακές), ενώ αμφίβολο είναι αν θα υπάρχει φέτος το απογευματινό «Masterclass», κάτι που είχε συμβεί και πέρυσι κατά τη διάρκεια του lockdown. Την ίδια στιγμή, προχωρά η προετοιμασία της παραγωγής για το «Battle of the couples» στον Alpha, που θα βγει στον αέρα μέσα στον Φεβρουάριο. Για την παρουσίαση του ριάλιτι θα υπάρχουν δύο πρόσωπα. Ηδη με τον Alpha υπέγραψε η Σάσα Σταμάτη, που αναλαμβάνει ρόλο coach για τα ζευγάρια, ενώ η συμφωνία αφορά το συγκεκριμένο ριάλιτι. Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος θα συμμετέχει στην day to day πραγματικότητα των διαγωνιζόμενων ζευγαριών μέσα στη βίλα, θα τα συμβουλεύει, ενώ θα τους βάζει και challenges σχετικά με τη σχέση τους, από τις οποίες θα κερδίζουν χρηματικά έπαθλα. Παράλληλα, αναζητείται ακόμα ο κεντρικός παρουσιαστής της «Μάχης των ζευγαριών». Σύμφωνα με πληροφορίες, η «Φάρμα» προορίζεται για τον Μάρτιο, οπότε και αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη το κάστινγκ για τους παίκτες, διάσημους και μη. Μεταξύ άλλων, συζητούν τη συμμετοχή τους στο βουκολικό ριάλιτι ο Λάκης Γαβαλάς, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η συμμετέχουσα στο «GNTM», γνωστή και ως «αγρότισσα», Μαρία Μιχαλοπούλου.

