MasterChef: Δείτε που βρίσκονται και τι κάνουν οι προηγούμενοι νικητές - ΦΩΤΟ

Άκης Πετρετζίκης, Λάμπρος Βακιάρος, Τιμολέων Διαμαντής και Μανώλης Σαρρής, ο καθένας διέγραψε τη δική του πορεία μετά τον τίτλο στο MasterChef. Ήδη έχουν περάσει δέκα χρόνια από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος διαγωνισμός μαγειρικής μπήκε στη ζωή μας.

Άκης Πετρετζίκης - 2010

Ήταν το 2010 που το πρώτο MasterChef μεταδόθηκε μέσα από τη συχνότητα του Mega. Νικητής αναδείχθηκε ο Άκης Πετρετζίκης. Όπως αναφέρει στο βιογραφικό του στο προσωπικό του site, μετά τη νίκη ακολούθησε η καθημερινή στήλη μαγειρικής στην πρωινή εκπομπή του MEGA “Το Πρωινό Μου”, από το 2010 έως το 2014. Τις σεζόν 2014-15-, 2015-16 παρουσίαζε την καθημερινή εκπομπή μαγειρικής “Καν’ το όπως ο Άκης”, από το MEGA αλλά και μία εβδομαδιαία εκπομπή με τίτλο “Ιστορίες από τη Λίστα”. Επίσης, παράλληλα με την τηλεόραση, τo 2012 και για τα επόμενα 2 χρόνια ήταν ο Head Chef στο εστιατόριο του chef Michel Roux. Το 2017, παρουσίαζε στην Κύπρο την απογευματινή εκπομπή "Μια βαλίτσα γεύσεις" ενώ την ίδια χρονιά, προβαλλόταν από τον Alpha to πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι μαγειρικής “Ready Steady Cook”. To 2018, τον βρίσκει στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ να παρουσιάζει την εκπομπή "Kitchen Lab", ενώ, ακριβώς έναν χρόνο μετά, ο Άκης έγινε κριτής στο reality ζαχαροπλαστικής του Alpha "Bake Off Greece" ενώ παράλληλα παρουσίαζε το "Kitchen Lab". Ταυτόχρονα,είχε και την ομότιτλη εβδομαδιαία διαδικτυακή εκπομπή του, η οποία προβάλλεται στο ελληνικό κανάλι στο YouTube, αλλά και την εκπομπή “Akis Kitchen”, στο αγγλικό κανάλι. Ακολούθησε η συνεργασία με την εταιρεία Fresh One Productions η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, που επισφραγίστηκε με την ανάρτηση ενός video με συνταγή του Άκη, στο δίκτυο του Food Tube του διάσημου chef Jamie Oliver. Πλέον, ο Άκης είναι ένας από τους 15 επίσημους συνεργάτες του δικτύου. Δεν άργησαν να έρθουν και οι εκδοτικές εταιρίες οι οποίες του πρότειναν συνεργασία. Κάπως έτσι, το 2014, κυκλοφόρησε το πρώτο περιοδικό μαγειρικής με την υπογραφή του, ενώ μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς, εκδόθηκε και το πρώτο του βιβλίο μαγειρικής "Αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις". Ακολούθησε το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο "Μόνο Σοκολάτα" τον Νοέμβριο του 2016. Μέσα στο 2017, το τρίτο βιβλίο του παίρνει σάρκα και οστά με θέμα τα αγαπημένα σε όλους κέικ. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε το περιοδικό μαγειρικής, μία τριμηνιαία πολυτελή έκδοση η οποία σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες τόσο των αρχάριων όσο και των πιο προχωρημένων φίλων της μαγειρικής. Τον Δεκέμβριο του 2017 δημιούργησε το βιβλίο "Piece of Cake" κι έναν χρόνο μετά το βιβλίο "Η δική μου ελληνική κουζίνα" το οποίο κυκλοφορεί και στα αγγλικά. Το 2019 ακολούθησε το βιβλίο "Street Food".

Λάμπρος Βακιάρος - 2017

Ο νέος MasterChef αναδείχθηκε μέσα από τη συχνότητα του Star το 2017. Ήταν ο Λάμπρος Βακιάρος, τον οποίο βλέπουμε καθημερινά να μαγειρεύει εδώ και τρία χρόνια στην πρωινή εκπομπή του Star "Στη φωλιά των Κου Κου" με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Κρατερό Κατσούλη. Παράλληλα, δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, επιχειρηματικά με κέντρο το φαγητό, τη μαγειρική και το wellness με στόχο την εκπαίδευση όλων στον τρόπο που τρώμε. Όπως σημειώνει ο ίδιος στο προφίλ του στο facebook, λόγω περιορισμένου χρόνου δεν βρίσκεται σε κάποια κουζίνα όμως είναι κάτι που σύντομα θα κάνει. Πρόσφατα κυκλοφόρησε η νέα του σειρά μπαχαρικών FLAVORITS.

Τιμολέων Διαμαντής 2018 Σε ανάρτησή του στο instagram τον Φεβρουάριο του 2020 έγραφε μεταξύ άλλων: "Χρόνια προσπαθώ να βρεθώ σε εστιατόρια υψηλού γαστρονομικού επιπέδου, έστω και για λίγο, αφιλοκερδώς. Μετά από τόσα χρόνια με πολλές απογοητεύσεις, λάθη, κακές επιλογές και συγκυρίες, τα κατάφερα.. Στα 30 μου..". Ο Τιμολέων Διαμαντής αναδείχθηκε νικητής του MasterChef το 2018, που προβαλλόταν από την τηλεόραση του Star. Μετά τη νίκη του, ταξίδεψε για επαγγελματικούς λόγους στην Αμερική, στον Καναδά και στην Κύπρο, ενώ έχει φτιάξει κι αυτός το δικό του κανάλι στο Youtube, στο οποίο παρουσιάζει τις δικές του συνταγές.

Μανώλης Σαρρής - 2019

Ο νικητής του MasterChef της περασμένης σεζόν, ο Μανώλης Σαρρής, είναι 28 ετών, κατάγεται από την Πάρο και λατρεύει τη μαγειρική. Ήρθε από το Άμστερνταμ, όπου εργαζόταν τα τελευταία 4 χρόνια, για να συμμετάσχει στις auditions του διαγωνισμού μαγειρικής. Σήμερα εργάζεται σε γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου.

Πλέον έχουν απομείνει ελάχιστες ώρες ώστε να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος νικητής του τίτλου του MasterChef. Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και ο Σταυρής Γεωργίου διασταυρώνουν τα... μαγειρικά τους ξίφη για τον πολυπόθητο τίτλο.