Σε ακόμη ένα επεισόδιο του Just The Two of Us, ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Χαρά Βέρρα κατάφεραν να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.Το ζευγάρι τραγούδησε το "Λάμπω" της Άννας Βίσση, με τον γνωστό hair stylist να χορεύει με κέφι στον ρυθμό του mambo. Στο τέλος της εμφάνισης ο Νίκος Κοκλώνης έκανε....παραγγελιά στον καλό του φίλο, ζητώντας του να ερμηνεύσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι στα επόμενα επεισόδια.

Βέβαια ο Τρύφωνας Σαμαράς κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις κυρίως λόγω των στυλιστικών του επιλογών, καθώς είχε ντυθεί... ταυρομάχος. Μάλιστα ο ίδιος αποκάλυψε ότι στο ζωνάρι του έκρυβε... σκόρδα για να μην τον ματιάσουν.

