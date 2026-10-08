Βασίλης Μπούτσικος: «Κάποιες φορές λέω ότι θέλω να γίνω βοσκός, όταν νιώθω ότι τα πράγματα σφίγγουν πολύ στη πόλη»

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπούτσικος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά, εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει βοσκός όταν νιώθει πίεση στην πόλη. Τόνισε ότι αισθάνεται χρήσιμος κοντά στη φύση, παρά τις δυσκολίες του επαγγέλματος, ενώ αποκάλυψε πως φροντίζει πολλές γλάστρες στο μπαλκόνι του στην Κυψέλη.

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Βασίλης Μπούτσικος
Φωτογραφία: Instagram/vasilis_mpoutsikos
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ταλαντούχος ηθοποιός Βασίλης Μπούτσικος αποκάλυψε στη συνέντευξή του πως «Κάποιες φορές λέω ότι θέλω να γίνω βοσκός, όταν νιώθω ότι τα πράγματα σφίγγουν πολύ στη πόλη».
  • Ο καλλιτέχνης εξήγησε το σκεπτικό του, λέγοντας ότι θέλει να είναι κοντά στη φύση και πως «με το να ασχολούμαι με τη γη, μου φαίνεται ότι κάπως νιώθω χρήσιμος».
  • Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι «Στο μπαλκονάκι μου στη Κυψέλη έχω πενήντα γλάστρες. Έχω πολλές γλάστρες, τις φροντίζω όσο μπορώ».

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Τον Βασίλη Μπούτσικο φιλοξένησαν το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά στο «Πρωίαν σε Είδον». Ο ταλαντούχος ηθοποιός, ανάμεσα σε άλλα, μίλησε στη συνέντευξή του και για το επάγγελμα που λέει ότι θα κάνει, «όταν νιώθω ότι τα πράγματα σφίγγουν πολύ στη πόλη».

Μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Μπούτσικος ανέφερε στη συνέντευξή του πως: «Κάποιες φορές λέω ότι θέλω να γίνω βοσκός, όταν νιώθω ότι τα πράγματα σφίγγουν πολύ στη πόλη».

«Μου φαίνεται ότι κάπως νιώθω χρήσιμος»

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης εξήγησε το σκεπτικό του, λέγοντας ότι θέλει να είναι κοντά στη φύση, ενώ τόνισε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο επάγγελμα.

«Λέω ότι κάπως θέλω να είμαι κοντά στη φύση. Φυσικά θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο το να είσαι βοσκός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πέρα από τη μοναχικότητα θέλει… Έθεσα ένα πλαίσιο του να είμαι κοντά στη φύση. Και γενικά, με το να ασχολούμαι με τη γη, μου φαίνεται ότι κάπως νιώθω χρήσιμος», είπε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Αμέσως μετά, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι: «Στο μπαλκονάκι μου στη Κυψέλη έχω πενήντα γλάστρες. Έχω πολλές γλάστρες, τις φροντίζω όσο μπορώ».

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