Βασίλης Μπούτσικος: «Κάποιες φορές λέω ότι θέλω να γίνω βοσκός, όταν νιώθω ότι τα πράγματα σφίγγουν πολύ στη πόλη»

Τον Βασίλη Μπούτσικο φιλοξένησαν το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά στο «Πρωίαν σε Είδον». Ο ταλαντούχος ηθοποιός, ανάμεσα σε άλλα, μίλησε στη συνέντευξή του και για το επάγγελμα που λέει ότι θα κάνει, «όταν νιώθω ότι τα πράγματα σφίγγουν πολύ στη πόλη».

Μεταξύ άλλων, ο Βασίλης Μπούτσικος ανέφερε στη συνέντευξή του πως: «Κάποιες φορές λέω ότι θέλω να γίνω βοσκός, όταν νιώθω ότι τα πράγματα σφίγγουν πολύ στη πόλη».

«Μου φαίνεται ότι κάπως νιώθω χρήσιμος»

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης εξήγησε το σκεπτικό του, λέγοντας ότι θέλει να είναι κοντά στη φύση, ενώ τόνισε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο επάγγελμα.

«Λέω ότι κάπως θέλω να είμαι κοντά στη φύση. Φυσικά θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο το να είσαι βοσκός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πέρα από τη μοναχικότητα θέλει… Έθεσα ένα πλαίσιο του να είμαι κοντά στη φύση. Και γενικά, με το να ασχολούμαι με τη γη, μου φαίνεται ότι κάπως νιώθω χρήσιμος», είπε στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Αμέσως μετά, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι: «Στο μπαλκονάκι μου στη Κυψέλη έχω πενήντα γλάστρες. Έχω πολλές γλάστρες, τις φροντίζω όσο μπορώ».