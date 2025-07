Σαρλίζ Θερόν: «Έκανα one night stand με 26χρονο και ήταν εκπληκτικό» – Οι «πικάντικες» αποκαλύψεις της ηθοποιού

Σε «πικάντικες» αποκαλύψεις προχώρησε η Σαρλίζ Θερόν μιλώντας στο podcast Call Her Daddy. Μεταξύ άλλων η 49χρονη ηθοποιός είπε ότι πρόσφατα έκανε one night stand με 26χρονο.

«Έχω κάνει one night stand τρεις φορές σε όλη μου τη ζωή. Αλλά το έκανα πρόσφατα με έναν 26χρονο και ήταν γ@@@α εκπληκτικό. Και δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά αυτό. Ήμουν “ω, αυτό είναι τέλειο» είπε η Νοτιοαφρικανή ηθοποιός.

Όπως ανέφερε, «κάνω τώρα αυτό το είδος του σεξ που δεν έκανα ποτέ όταν ήμουν 20 ή 30 χρόνων. Εμείς θα πρέπει να μπορούμε να λέμε “άντε γ@@@@, θα έχω εγώ οργασμό”».

