Μάθιου Πέρι: Η αστυνομία ερευνά ποιος χορήγησε την κεταμίνη στον ηθοποιό – Τα νέα στοιχεία

Η αστυνομία ερευνά ποιος χορήγησε την κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι, όπως γράφουν, σχεδόν, όλα τα διεθνή μέσα. Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός για τον ρόλο του στα «Φιλαράκια», ο αγαπημένος σε όλους «Τσάντλερ», πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον περασμένο Οκτώβριο, αφού βρέθηκε νεκρός μέσα σε μια πισίνα.

Όπως γνωστοποίησε η αστυνομία του Λος Άντζελες, συνεργάζεται με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Ταχυδρομικής Επιθεώρησης για τη διερεύνηση του γιατί ο 54χρονος «Τσάντλερ Μπινγκ» έφερε τέτοια ποσότητα ναρκωτικού στον οργανισμό του, ποιος και υπό ποιες συνθήκες τού τη χορήγησε.

