Κέιτ Μίντλετον: Όταν έσπασε το βασιλικό πρωτόκολλο για μια αγκαλιά στο Γουίμπλεντον – Η τενίστρια θυμάται τη συγκινητική στήριξη της Πριγκίπισσας

Με αφορμή την επιστροφή της Ονς Ζαμπέρ στο Γουίμπλεντον, τα βρετανικά μέσα επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συγκινητική στήριξη που της είχε προσφέρει πέρυσι η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της καριέρας της Τυνήσιας τενίστριας.

Η Ονς Ζαμπέρ επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στο Γουίμπλεντον, αποφασισμένη να γίνει η πρώτη Αφρικανή που θα κατακτήσει τίτλο Grand Slam.

Πέρυσι, η 29χρονη Τυνήσια τενίστρια συγκίνησε τον κόσμο -ανάμεσά τους και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας- όταν, μετά την ήττα της στον τελικό των γυναικών στο Γουίμπλεντον, εκφώνησε έναν ταπεινό λόγο.



Η ήττα από τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα ήταν, όπως η ίδια δήλωσε, «η πιο επώδυνη ήττα της καριέρας μου».

Η Ζαμπέρ είχε εμφανώς καταρρεύσει συναισθηματικά έπειτα από δύο διαδοχικές αποτυχίες σε τελικούς, καθώς είχε χάσει και τον τελικό του US Open την ίδια χρονιά.

Τη στιγμή που η Κέιτ Μίντλετον της παρέδιδε το τρόπαιο της φιναλίστ, οι δυο τους στάθηκαν να μιλήσουν, με την Πριγκίπισσα -γνωστή για τις ευγενικές της κινήσεις- να την αγκαλιάζει, σπάζοντας έτσι το βασιλικό πρωτόκολλο, ενώ της έλεγε λόγια συμπαράστασης.

Kate Middleton comforts Ons Jabeur after loss in the Wimbledon final. #katemiddleton #OnsJabeur #Wimbledon #Hespresseng pic.twitter.com/yY8w3CcAjy



Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας φάνηκε μάλιστα να δακρύζει, παρακολουθώντας την ήττα της Ονς.

Αναφερόμενη στη στήριξη που δέχθηκε από τη Μίντλετον, η Ζαμπέρ δήλωσε στο περιοδικό People: «Ήταν πραγματικά η πιο γλυκιά. Με έχει δει δύο φορές να χάνω σε τελικό».

«Συνέχιζε να με ρωτάει αν μπορούσε να με αγκαλιάσει, και ήμουν σε φάση, “Ποιος δεν θέλει μια αγκαλιά από μια Πριγκίπισσα;” Για μένα, ήταν μια καταπληκτική στιγμή. Και όχι μόνο αυτό – ένιωσα την καλοσύνη και την ενέργειά της γύρω μου», σχολίασε.



Ανάμεσα σε όσους ελπίζουν να δουν την Πριγκίπισσα να επιστρέφει στο Γουίμπλεντον φέτος, είναι και η Ονς, αν και το Παλάτι δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την παρουσία της, καθώς βρίσκεται σε θεραπεία για καρκίνο.

«Πραγματικά της εύχομαι γρήγορη ανάρρωση», σημείωσε η Ζαμπέρ.

«Ξέρω ότι περνάει δύσκολα. Ήταν εκεί όταν εγώ πάλευα, και ελπίζω να μπορέσω να στείλω κι εγώ τη δική μου ενέργεια σε εκείνη. Είναι τόσο καλός άνθρωπος και της εύχομαι ό,τι καλύτερο».

Ons Jabeur consoled by Kate Middleton as she breaks down in tears following heartbreaking defeat in Wimbledon final https://t.co/mJUI8z8GRV pic.twitter.com/eap7KuKnLV

