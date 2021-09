Just the 2 of us: Εντυπωσίασε ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη

Ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη, Νίκος, έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρώτη του εμφάνιση στο “Just the 2 of us“. Ο Νίκος Μπάρκουλης τραγούδησε στο πλευρό της Εβελίνας Νικόλιζα και πραγματοποίησε μία αξιόλογη εμφάνιση με πολύ καλή ερμηνεία.

Μαζί τραγούδησαν το “Victoria” και οι κριτές εξεπλάγησαν με την άνεση του Νίκου στη σκηνή. “Και τώρα έχει στεγνώσει το στόμα μου λίγο” είπε εκδηλώνοντας το άγχος του.

“Καταλαβαίνω την αγωνία σας. Είστε και οι δύο παιδιά ανθρώπων που έχουν διαγράψει τη δική τους πορεία, και αυτό είναι βάρος για παιδιά όταν θέλουν να μπουν στον ίδιο χώρο” είπε η Μαρία Μπακοδήμου. “Αγαπάς τη σκηνή και σ’ αγαπάει” είπε στον Νίκο Μπάρκουλη που απάντησε ότι έχει εγκαταλείψει το όνειρο να σπουδάσει υποκριτική.

Η Δέσποινα Βανδή σχολίασε πως τον είδε πολύ άνετο στη σκηνή και εκείνος απάντησε ότι φταίει το γονίδιο του πατέρα του.