Η Belinda Carlisle εξομολογήθηκε γιατί δεν μπορούσε να ζήσει στο Los Angeles

Σε μία εξομολογητική συνέντευξη στην εφημερίδα “Metro”, η γνωστή τραγουδίστρια Belinda Carlisle, πρώην μέλος του γυναικείου συγκροτήματος των Go-Gos και με επιτυχίες όπως τα “Heaven Is a Place on Earth”, “Circle in the Sand”, “I Get Weak” και “Mad About You” στο ενεργητικό της, απεκάλυψε γιατί δεν ήθελε να ζει πλέον στο Los Angeles και γενικότερα στην Αμερική τα τελευταία χρόνια.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η 63χρονη τραγουδίστρια έζησε στη Γαλλία για 25 χρόνια, πριν μετακομίσει με τον άντρα της μόνιμα στην Ταϋλάνδη.

Και εξηγεί η ίδια: ” Μία φορά πήγαμε σε ένα μεγάλο γκαλά σε ένα country club στο Los Angeles. Κοίταξα γύρω μου και είπα “Ωχ Θεέ μου, σε αυτό τελειώνουν όλα? Σε ένα country club στο Los Angeles?”. Πάντα είχαμε φαντασιώσεις με το να ζούσαμε στην νότια Γαλλία. Είχαμε διαβάσει πολλά βιβλία του Peter Mayle, μεταξύ των οποίων και το “A Year In Provence”. Ο γιός μου γεννήθηκε τις μέρες που γινόντουσαν οι φασαρίες στο Los Angeles το 1992. Μετά από καιρό στη Γαλλία δοκιμάσαμε να γυρίσουμε πίσω στην Αμερική αλλά δεν μπορέσαμε να προσαρμοστούμε εκεί παρόλο που προσπαθήσαμε για πέντε χρόνια. Ενας φίλος μας από την Ταϋλάνδη μας είπε “ελάτε εδώ να τσεκάρετε πως είναι τα πράγματα”. Πήγαμε στην Bangkok και την ερωτευθήκαμε’.

Η Belinda δηλώνει ότι τώρα πλέον είναι μία χαρά και ήρεμη, καθώς στην Αμερική και λόγω του εθισμού της στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά, θα έπρεπε να είχε μπει φυλακή…!