Απρόοπτο σε συναυλία της Lady Gaga: Σκόνταψε και έπεσε on stage η τραγουδίστρια – Το ίδιο έπαθε και ένας κάμεραμαν – ΒΙΝΤΕΟ

Διπλό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Lady Gaga, στο Λας Βέγκας.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της συναυλίας της σκόνταψε και έπεσε την ώρα που ερμήνευε το κομμάτι «Vanish Into You». Η Lady Gaga σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε το show της, ωστόσο το περίεργο είναι ότι το ίδιο είχε συμβεί πριν από μερικά δευτερόλεπτα και σε έναν κάμεραμαν της.

«Όλα είναι εντάξει. Το μόνο που δεν είναι εντάξει είναι ότι χρειαζόμαστε μερικές σκάλες για τη σκηνή για να μπορέσω να ξανά ανέβω» είπε η Lady Gaga και συνέχισε το live της.

Lady Gaga slips and falls during one of her shows in Las Vegas, right after the camera man slipped too😫 #MAYHEMBall pic.twitter.com/v7dAwOV1Vl

— Pop Tales (@Pop_Tales) July 22, 2025