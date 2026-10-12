Αμάντα Σέιφριντ: «Δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο» – Απέρριψε ρόλο σε νέα σειρά λόγω των ερωτικών σκηνών

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Σε μια εξομολόγηση για τα όρια που θέτει πλέον στην καριέρα της προχώρησε η ηθοποιός Αμάντα Σέιφριντ, αποκαλύπτοντας ότι απέρριψε πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα σειρά εξαιτίας των πολλών ερωτικών σκηνών που απαιτούσε το σενάριο.

Η 40χρονη σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι δεν νιώθει πλέον άνετα με γυμνές ή ερωτικές σκηνές στην οθόνη, αποδίδοντας την αλλαγή στάσης τόσο στην ηλικία της όσο και στο γεγονός ότι τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει και παρακολουθούν την πορεία της.

«Όσο μεγαλώνω, γίνεται πιο περίεργο»

Μιλώντας σε πάνελ που συντονίζε ο Άλεκ Μπάλντουιν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χάμπτονς στο Ιστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης, η Σέιφριντ αποκάλυψε την απόφασή της να πει «όχι» σε μια μεγάλη πρόταση.

«Απέρριψα μια σειρά εξαιτίας του σεξ – στην οποία θα έπρεπε να κάνω σεξ όλη την ώρα», δήλωσε η ηθοποιός, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People.

Amanda Seyfried Says She ‘Passed’ on Starring in a New Show Because It Had Lots of Sex Scenes: ‘I’m Not into It Right Now’ https://t.co/NddRuVGCL4 — People (@people) October 11, 2026



«Δεν θέλω να το κάνω. Νιώθω άβολα με αυτό. Δεν είναι κάτι που με εκφράζει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια ανέφερε στον Μπάλντουιν ότι στο παρελθόν οι ερωτικές σκηνές δεν την προβλημάτιζαν καθόλου.

Megan Fox & Amanda Seyfried in Jennifer’s Body (2009). 🖤🎬 Amanda Seyfried later revealed that she was nervous about filming this kissing scene with Megan Fox, but the two apparently had great chemistry once the cameras started rolling. 👀

https://t.co/78yg5Em9vI — CelebVerse (@CelebVerse01) October 6, 2026



«Ήταν κάτι σαν: “Σήμερα θα φιληθώ με έναν σέξι άνθρωπο… και θα με πληρώσουν κιόλας”», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε η ίδια, τα δεδομένα έχουν αλλάξει: «Τώρα έχω παιδιά που δίνουν προσοχή σε αυτά που κάνω».

Η Σέιφριντ, η οποία έχει αποκτήσει την 9χρονη Νίνα και τον 6χρονο Τόμας με τον εν διαστάσει σύζυγό της Τόμας Σαντόσκ, σημείωσε ότι αν το πρότζεκτ ερχόταν αργότερα, μπορεί να είχε διαφορετική νοοτροπία.

Ωστόσο, για την παρούσα φάση ξεκαθάρισε: «Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να διαχειριστώ το να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο».

«Όσο μεγαλώνω, γίνεται πιο περίεργο», συμπλήρωσε, αναφερόμενη σε τέτοιου είδους υποκριτικούς ρόλους. «Πρέπει να γινόμαστε “ρομαντικοί” με ανθρώπους που δεν είμαστε “ρομαντικά” δεμένοι μαζί τους».

Η καριέρα και ο χωρισμός έπειτα από 9 χρόνια

Σύμφωνα με το Page Six, η Αμάντα Σέιφριντ βρίσκεται σε μια φάση της καριέρας της που της επιτρέπει να είναι επιλεκτική, καθώς η ζήτηση για το πρόσωπό της παραμένει υψηλή.

Amanda Seyfried says she passed on a show because she’s ‘not into’ filming sex scenes anymore: ‘I’m uncomfortable’ https://t.co/uN5pu2ugie — Page Six (@PageSix) October 12, 2026



Την περασμένη χρονιά πρωταγωνίστησε στις ταινίες «The Testament of Ann Lee» και «The Housemaid», καθώς και στη σειρά «Long Bright River» της πλατφόρμας Peacock.

Amanda Seyfried in The Housemaid (2025) https://t.co/MFMki6iizW — cinesthetic. (@TheCinesthetic) October 11, 2026



Σε προσωπικό επίπεδο, η σταρ του «Mamma Mia!» και ο Τόμας Σαντόσκι ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, επιβεβαιώνοντας την είδηση μέσω κοινής δήλωσης στο περιοδικό People.

«Βρισκόμαστε σε διάσταση εδώ και καιρό και αποδείχθηκε ότι ήταν η σωστή κίνηση για εμάς και την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα — και αυτό είναι καλό», ανέφεραν στη δήλωσή τους.

Amanda Seyfried reunites with ex Dominic Cooper as they cuddle in the Hamptons after her split from husband Thomas Sadoski https://t.co/yiBkTgXa3h — Daily Mail (@DailyMail) October 8, 2026



Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2015, όταν πρωταγωνίστησε μαζί στην θεατρική παράσταση «The Way We Get By» στο Off-Broadway, ενώ συνυπήρξαν κινηματογραφικά και στην ταινία «The Last Word» το 2017.

Τον Νοέμβριο του 2025, η Σέιφριντ είχε παραδεχτεί ότι ήταν «πάρα πολύ δύσκολο» να ισορροπήσει την ανατροφή των δύο παιδιών της με την καριέρα της στην υποκριτική. «Είναι η πρώτη φορά που δουλεύω τόσο πολύ έχοντας δύο παιδιά και δεν μου έχει ξανασυμβεί να κυκλοφορούν δύο ταινίες μου ταυτόχρονα», είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό Us Weekly.

«Αυτή τη στιγμή είμαι λίγο στα πρόθυρα να τρελαθώ».