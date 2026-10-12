Αμάντα Σέιφριντ: «Δεν θέλω να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο» – Απέρριψε ρόλο σε νέα σειρά λόγω των ερωτικών σκηνών

Η ηθοποιός Αμάντα Σέιφριντ απέρριψε πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα σειρά λόγω των πολλών ερωτικών σκηνών που απαιτούσε το σενάριο, καθώς πλέον δεν νιώθει άνετα με γυμνές εμφανίσεις στην οθόνη. Αποδίδει την αλλαγή στάσης στην ηλικία της και στο γεγονός ότι τα παιδιά της παρακολουθούν την καριέρα της, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Τόμας Σαντόσκι.

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Αμάντα Σέιφριντ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αμάντα Σέιφριντ απέρριψε πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα σειρά εξαιτίας των πολλών ερωτικών σκηνών που απαιτούσε το σενάριο.
  • Η 40χρονη σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι δεν νιώθει πλέον άνετα με γυμνές ή ερωτικές σκηνές, αποδίδοντας την αλλαγή στάσης τόσο στην ηλικία της όσο και στο γεγονός ότι τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει.
  • Σε προσωπικό επίπεδο, η σταρ του «Mamma Mia!» και ο Τόμας Σαντόσκι ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, επιβεβαιώνοντας την είδηση μέσω κοινής δήλωσης.

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Σε μια εξομολόγηση για τα όρια που θέτει πλέον στην καριέρα της προχώρησε η ηθοποιός Αμάντα Σέιφριντ, αποκαλύπτοντας ότι απέρριψε πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα σειρά εξαιτίας των πολλών ερωτικών σκηνών που απαιτούσε το σενάριο.

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Η 40χρονη σταρ του Χόλιγουντ εξήγησε ότι δεν νιώθει πλέον άνετα με γυμνές ή ερωτικές σκηνές στην οθόνη, αποδίδοντας την αλλαγή στάσης τόσο στην ηλικία της όσο και στο γεγονός ότι τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει και παρακολουθούν την πορεία της.

«Όσο μεγαλώνω, γίνεται πιο περίεργο»

Μιλώντας σε πάνελ που συντονίζε ο Άλεκ Μπάλντουιν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χάμπτονς στο Ιστ Χάμπτον της Νέας Υόρκης, η Σέιφριντ αποκάλυψε την απόφασή της να πει «όχι» σε μια μεγάλη πρόταση.

«Απέρριψα μια σειρά εξαιτίας του σεξ – στην οποία θα έπρεπε να κάνω σεξ όλη την ώρα», δήλωσε η ηθοποιός, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People.


«Δεν θέλω να το κάνω. Νιώθω άβολα με αυτό. Δεν είναι κάτι που με εκφράζει αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Η δημοφιλής πρωταγωνίστρια ανέφερε στον Μπάλντουιν ότι στο παρελθόν οι ερωτικές σκηνές δεν την προβλημάτιζαν καθόλου.


«Ήταν κάτι σαν: “Σήμερα θα φιληθώ με έναν σέξι άνθρωπο… και θα με πληρώσουν κιόλας”», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως εξήγησε η ίδια, τα δεδομένα έχουν αλλάξει: «Τώρα έχω παιδιά που δίνουν προσοχή σε αυτά που κάνω».

Η Σέιφριντ, η οποία έχει αποκτήσει την 9χρονη Νίνα και τον 6χρονο Τόμας με τον εν διαστάσει σύζυγό της Τόμας Σαντόσκ, σημείωσε ότι αν το πρότζεκτ ερχόταν αργότερα, μπορεί να είχε διαφορετική νοοτροπία.

Ωστόσο, για την παρούσα φάση ξεκαθάρισε: «Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να διαχειριστώ το να είμαι γυμνή με έναν άγνωστο».

«Όσο μεγαλώνω, γίνεται πιο περίεργο», συμπλήρωσε, αναφερόμενη σε τέτοιου είδους υποκριτικούς ρόλους. «Πρέπει να γινόμαστε “ρομαντικοί” με ανθρώπους που δεν είμαστε “ρομαντικά” δεμένοι μαζί τους».

Η καριέρα και ο χωρισμός έπειτα από 9 χρόνια

Σύμφωνα με το Page Six, η Αμάντα Σέιφριντ βρίσκεται σε μια φάση της καριέρας της που της επιτρέπει να είναι επιλεκτική, καθώς η ζήτηση για το πρόσωπό της παραμένει υψηλή.


Την περασμένη χρονιά πρωταγωνίστησε στις ταινίες «The Testament of Ann Lee» και «The Housemaid», καθώς και στη σειρά «Long Bright River» της πλατφόρμας Peacock.


Σε προσωπικό επίπεδο, η σταρ του «Mamma Mia!» και ο Τόμας Σαντόσκι ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, επιβεβαιώνοντας την είδηση μέσω κοινής δήλωσης στο περιοδικό People.

«Βρισκόμαστε σε διάσταση εδώ και καιρό και αποδείχθηκε ότι ήταν η σωστή κίνηση για εμάς και την οικογένειά μας. Θα έχουμε ο ένας τον άλλον για πάντα — και αυτό είναι καλό», ανέφεραν στη δήλωσή τους.


Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2015, όταν πρωταγωνίστησε μαζί στην θεατρική παράσταση «The Way We Get By» στο Off-Broadway, ενώ συνυπήρξαν κινηματογραφικά και στην ταινία «The Last Word» το 2017.

Τον Νοέμβριο του 2025, η Σέιφριντ είχε παραδεχτεί ότι ήταν «πάρα πολύ δύσκολο» να ισορροπήσει την ανατροφή των δύο παιδιών της με την καριέρα της στην υποκριτική. «Είναι η πρώτη φορά που δουλεύω τόσο πολύ έχοντας δύο παιδιά και δεν μου έχει ξανασυμβεί να κυκλοφορούν δύο ταινίες μου ταυτόχρονα», είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό Us Weekly.

«Αυτή τη στιγμή είμαι λίγο στα πρόθυρα να τρελαθώ».

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