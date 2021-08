Ανάμεσα στο περιεχόμενο του άλμπουμ ξεχωρίζουμε:

- Δύο δοκιμαστικά, το "My Kind Of Town (Detroit Is)" και το "Try A Little Tenderness".

- Ένα remaster στην μονοφωνική ηχογράφηση του "I Never Loved A Man (The Way I Love You).

- Μια διαφορετική εκτέλεση του "Chain Of Fools".

- Την βρετανική single version του "(I Can't Get No) Satisfaction.

- Ντουέτο με τον Tom Jones στα "It's Not Unusual / See Saw".

- Ένα alternative mix του "Spanish Harlem" και του "Rock Steady".

- Την δική της ερμηνεία στο "You Light Up My Life".

- To "Think" μαζί με τους Blues Brothers.

- Σε ζωντανή ηχογράφηση το "I Say A Little Prayer" ντουέτο με την Dionne Warwick και το "At Last" ντουέτο με τον Lou Rawls.