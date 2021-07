Εκπλήξεις περιμένουν τους θαυμαστές του «Sex and the City» καθώς προτού καν αρχίσει η πρώτη σεζόν του «Just Like That», η συνέχεια της θρυλικής σειράς, το HBO Max λέγεται ότι ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη δεύτερη σεζόν. Παράλληλα, σύμφωνα με την Daily Mail, οι παραγωγοί της σειράς συζητούν και την πολυπόθητη επιστροφή και της Κιμ Κατράλ στον εμβληματικό ρόλο της «Σαμάνθα».

Άλλωστε, η απουσία της είναι ηχηρή και οι θαυμαστές της σειράς απογοητεύτηκαν όταν στις αρχές του χρόνου ανακοινώθηκε ότι η παρέα του «Sex and the City» επιστρέφει χωρίς την πολύ δημοφιλή Σαμάνθα Τζόουνς. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Daily Mail, το HBO Max «αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα» τη δεύτερη σεζόν της σειράς επισημαίνοντας ότι η «πόρτα είναι ανοιχτή» για να επιστρέψει η Κατράλ εφόσον η ίδια το επιθυμεί.

«Οι κυρίες την αγαπούν και την εκτιμούν και θα ήθελαν πολύ να τη δουν στη νέα σεζόν. Το βασικό σημείο αυτής της σειράς είναι να δείξει ότι οι φιλίες εξελίσσονται και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, οπότε η Κιμ είναι πάντα ευπρόσδεκτη να επιστρέψει στο σπίτι της. Αν οι εκπρόσωποι της Κιμ τηλεφωνούσαν τώρα και έλεγαν ότι είναι διαθέσιμη - θα κλείναμε εισιτήριο με την πρώτη πτήση για τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει ακόμη χρόνος», υποστήριξε πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα.

Πάντως, δεν υπήρξε σχόλιο από το HBO Max σχετικά με τις φήμες για επικείμενη επιστροφή της Κιμ Κατράλ αλλά ούτε και επιβεβαίωση για τη συνέχιση της σειράς.