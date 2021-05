Ο George Clooney σήμερα γίνεται 60 ετών και το γιορτάζει με μια πρόσκληση στο σπίτι του στη λίμνη Κόμο στον ιταλικό βορρά… to get together. Ο βραβευμένος ηθοποιός μετά το τέλος της πανδημίας και ενάντια στις φήμες που τους χωρίζουν συνεχώς, θα υποδεχθεί μαζί με την σύζυγό του Amal έναν τυχερό και την παρέα του καθώς, όπως υποστηρίζει, του αρέσει να γνωρίζει νέο κόσμο.

Τα χρόνια που περνούν δεν φαίνεται να τον επηρεάζουν. «Τα γκρίζα μου μαλλιά είναι εδώ, τα κόκαλά μου δεν είναι πλέον τόσο εύκαμπτα όσο ήταν, αλλά δεν φοβάμαι την ημέρα. Την υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες», επισημαίνει.

Photo by Ray Tamarra/GC Images

Η ιστοσελίδα Omaze που είναι γνωστή για τις ευρηματικές δράσεις της με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αυτή την φορά συνεργάζεται με τον Clooney. Ο ίδιος επιθυμεί να προωθήσει τη δική του οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα CFJ (The Clooney Foundation for Justice) που έχει στόχο την υπεράσπιση της δικαιοσύνης μέσω της λογοδοσίας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο.

Το έπαθλο για εκείνον που θα κάνει δωρεά στην CFJ και θα κληρωθεί στο τέλος του διαγωνισμού, θα είναι να επισκεφθεί το ζεύγος Clooney στην βίλα τους στη λίμνη Κόμο, με τα αεροπορικά εισιτήρια και το καλύτερο ξενοδοχείο της περιοχής, πληρωμένα. Μην ξεχάσατε να του… πάτε κάτι του ζευγαριού για το καλωσόρισμα. Βέβαια ίσως θα πρέπει να το σκεφτείτε λίγο παραπάνω καθώς ο star σύμφωνα με το χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε για την προώθηση της δράσης, δεν είναι και τόσο υπέροχος στην καθημερινότητά του. Ο τυχαίος συγκάτοικός του που αναγκαστικά ζει μαζί του λόγω του lockdown έχει χάσει κάθε έννοια του προσωπικού του χώρου, ενώ παράλληλα ο γοητευτικός ηθοποιός αποκτά μια περίεργη εμμονή με το…Brad Pitt και πληρώνει το ενοίκιό του, όχι με χρήματα, αλλά υπογράφοντας αυτόγραφα. Όπως και να’χει η πρόταση παραμένει δελεαστική. Άλλωστε famous people are people too. Happy Birthday George!