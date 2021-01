Ρέγκε Ζαν Πέιτζ: Το νέο τηλεοπτικό "κόλλημα" - Ποιος είναι ο Δούκας του Χέιστινγκς του Netflix -ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Ελένη Καραμήτσου

Η σειρά Μπρίτζερτον έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 25 Δεκεμβρίου και μέσα σε ελάχιστες μέρες σκαρφάλωσε στο Νο 1 των προτιμήσεων του κοινού με τον σέξι πρωταγωνιστή της Ρέγκε Ζαν Πέιτζ να ξεχωρίζει και να προκαλεί ταχυπαλμίες στις γυναίκες ανά τον πλανήτη.

Ο Δούκας του Χέιστινγκς με το ψυχρό, κυνικό του ύφος ως ορκισμένος εργένης που υποτιμά την αξία του έρωτα και της οικογένειας, έκλεψε τις εντυπώσεις και τις καρδιές. Βέβαια, έχει ένα εντυπωσιακό παρουσιαστικό, έντονη γοητεία και μια βελούδινη φωνή που δύσκολα αφήνει ασυγκίνητες τις γυναίκες.

Στην επιτυχία της σειράς στην οποία συμμετέχει και η Τζούλι Άντριους που δανείζει τη φωνή της στη Λαίδη Γουίσλνταουν, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η χημεία που έχει ο Ρέγκε Ζαν με τη συμπρωταγωνίστριά του Φοίβη Ντίνεβορ.

Η "Μπρίτζερτον" είναι βασισμένη στα ρομαντικά μυθιστορήματα της Τζούλια Κουίν, best selling συγγραφέως των New York Times, και πίσω από την παραγωγή της, που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, είναι η δημιουργός του Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, και η εταιρεία παραγωγής της Shondaland. H πρώτη σεζόν είναι βασισμένη στο πρώτο βιβλίο από τα οκτώ σχετικά με την οικογένεια Μπρίτζερτον "Ο Δούκας και Εκείνη" ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι ετοιμάζεται και η δεύτερη σεζόν που πιθανολογείται ότι θα ασχολείται με τη ζωή του μεγαλύτερου αδελφού της οικογένειας υποκόμη Άντονι Μπρίτζερτον.

Η σειρά έχει κάτι από "Gossip Girl" και "Downton Abbey" αλλά με φανερά πιο ανάλαφρη διάθεση και πιο... pop στυλ και σίγουρα με αρκετές σκηνές σεξ για τις οποίες κάποιοι χρήστες των social media άσκησαν κριτική, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι (spoiler) που σχολίασαν αρνητικά τη σκηνή "βιασμού" του Δούκα από τη σύζυγό του, η οποία ένιωσε εξαπατημένη από το ψέμα του ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά.

Στην "Μπρίτζερτον" για πρώτη φορά βλέπουμε τη συνύπαρξη μαύρων και λευκών στα αριστοκρατικά σαλόνια της γεωργιανής εποχής κάτι που εξηγείται ιστορικά καθώς η βασίλισσα Σάρλοτ, σύζυγος του Γεωργίου Γ', είχε καταγωγή από την Πορτογαλία.

Ο Ρέγκε Ζαν δήλωσε πως "η ιδέα ήταν να κάνουμε κάτι πιο φρέσκο και συναρπαστικό και εντελώς πιο γρήγορο, διασκεδαστικό και λαμπερό απ' ό,τι είχε γίνει πριν στο συγκεκριμένο είδος. Είναι κάπως πιο πολύχρωμο και διασκεδαστικό για τα Χριστούγεννα, ελπίζω σαν μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά, για να βοηθήσει να περάσει η γιορτινή περίοδος που είναι διαφορετική για τον καθένα αυτήν τη χρονιά".

Ποιος είναι ο Δούκας του Χέιστινγκς, όμως, ή κατά κόσμον Ρεγκέ Ζαν Πέιτζ; Γεννήθηκε στη Ζιμπάμπουε. O πατέρας του είναι Βρετανός ιεροκήρυκας και η μητέρα του νοσοκόμα από τη Ζιμπάμπουε. Μεγάλωσε στη Χαράρε ενώ στα 14 του η οικογένεια μετακόμισε στο Λονδίνο. Το 2013 αποφοίτησε από τη δραματική σχολή του Λονδίνου και αμέσως εμφανίστηκε στη θεατρική σκηνή στις παραστάσεις "The History Boys" αλλά και στον "Έμπορο της Βενετίας".

Συμμετείχε στην τελευταία σεζόν της δραματικής σειράς του BBC Three, "Waterloo Road" το 2015. Το 2016 έκανε το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ υποδυόμενος τον Chicken George στη μίνι τηλεοπτική σειρά του History Channel "Roots", διασκευή της σειράς του 1977, που βασίστηκε στο βιβλίο του Άλεξ Χέιλι του 1976. Η υποκριτική του ικανότητα αναγνωρίστηκε από τους κριτικούς και επαινέθηκε. Εκείνη τη χρονιά πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον πιλότο της σειράς του ABC "Spark". Τον επόμενο χρόνο συμμετείχε στο δικαστικό δράμα της εταιρείας παραγωγής της Shonda Rhimes "For the People", αλλά η σειρά ακυρώθηκε δύο σεζόν μετά, το 2019.

Είχε κινηματογραφική παρουσία στην ταινία του 2018 "Mortal Engines" αλλά και έναν δεύτερο ρόλο στη δραματική ταινία του 2020 Sylvie's Love". Αμέσως μετά του προτάθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος στη σειρά "Μπρίτζερτον" και ήρθε να κατακτήσει τις καρδιές μας.

Ο 30χρονος ηθοποιός μέσα σε ελάχιστες μέρες κέρδισε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και όλοι αναρωτιούνται για πιο προσωπικά στοιχεία, όπως για το ποια είναι η σύντροφός του. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες από κάποια σχέση του στους λογαριασμούς του στα social media και οι περισσότεροι εικάζουν ότι είναι ελεύθερος και ωραίος.